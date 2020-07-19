«Кадыров достанет Зеленского даже в Антарктиде»

Все новости на карте

«Его (Зеленского — прим.ред.) достанут даже в Антарктиде: наши бравые чеченские полярники перероют весь снежный континент, но найдут иглу (дом из льда — прим.ред.), в которой он от них спрячется», — цитирует Милонова «Федеральное агентство новостей».

Он добавил, что Зеленскому следует извиниться и прояснить свою позицию по отношению к мусульманскому миру.

Милонов считает, что сложно определить, насколько искренен в своих словах Зеленский, так как он бывший актер. Чтобы Кадыров поверил в извинения президента Украины, Зеленскому надо «вывернуться наизнанку», подчеркнул он. Депутат также вспомнил об актере Михаиле Ефремове , который устроил смертельное ДТП в Москве.

«Плакал и каялся на публику, а потом имел наглость заявить о своей невиновности», — сказал он.