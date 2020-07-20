Захарова назвала успешным взаимодействие с Украиной и Грузией в ходе вывозной программы 

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"Эта программа объединила не только нас всех, но и объединила еще нас с теми дипломатами, с теми чиновниками, с теми активистами из стран, с которыми у нас, в общем-то, есть крупные политические проблемы и разногласия", — сказала она.

Официальный представитель МИД отметила, что все эти разногласия улетучиваются, когда речь идет о помощи гражданам.

"У нас есть прекрасные примеры взаимодействия и с украинскими дипломатами, и с гражданами Грузии, и с официальными структурами Грузии во благо граждан наших двух стран. Нам точно так же помогали и они", — подчеркнула дипломат.

Захарова отметила, что в ходе вывоза россиян помощь поступала от Белоруссии и многих других стран СНГ.

"Но, кстати говоря, не только СНГ. Были моменты, когда нам нужно было оформлять транзитные документы, пролетные документы. Без помощи огромного количества дипломатов и официальных представителей других стран мы бы не обошлись", — заключила дипломат.