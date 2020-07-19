Путин поздравил металлургов с праздником

Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов горно-металлургического комплекса РФ с Днем металлурга. Телеграмма опубликована в воскресенье на сайте Кремля.

"Горно-металлургический комплекс всегда играл важную роль в истории нашей страны, в развитии ее экономического, энергетического, оборонного потенциала, укреплял индустриальную мощь Отечества, а труд горняков и металлургов, требующий высочайшей квалификации и особых человеческих качеств, по праву пользовался почетом и уважением. И сегодня комплекс является одной из ключевых, базовых отраслей национальной экономики с замечательными, закаленными временем традициями", — отметил глава государства.

Путин подчеркнул, что сегодня металлургическая промышленность демонстрирует качественный рост, расширяет линейку выпускаемой продукции, осваивает новые рынки, запускает масштабные, отвечающие наиболее передовым технологическим и экологическим стандартам проекты на Череповецком, Выксунском и Новолипецком комбинатах, а также на других предприятиях.

"Несмотря на сложную обстановку, связанную с распространением эпидемии коронавируса, в отрасли продолжается инвестирование и строительство", — добавил президент.

День металлурга отмечается в третье воскресенье июля. Учрежден указом Президиума Верховного Совета СССР от 28 сентября 1957 года.