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Кремль сделал заявление о митингах в Хабаровске 

Мария Иванова и ещё 16 35 минут назад
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не считают митинги в поддержку хабаровского губернатора Сергея Фургала проплаченными из-за границы. Об этом сообщает ТАСС.
«Нет, мы об этом не говорим. Если отвечать на этот вопрос, то ответ — нет», — заявил Песков.
Также Песков назвал главной задачей обеспечение бесперебойной работы властей Хабаровского края.
«Несмотря на ситуацию с Фургалом, власти должны функционировать четко, чтобы не срывались никакие программы развития», — подчеркнул он.
Песков добавил, что президент Владимир Путин пока не планирует визит в регион.
Стало известно о странности в деле Фургала
Член ЛДПР Сергей Фургал занял пост губернатора Хабаровского края в 2018 году. Как сообщал «Рамблер», губернатора задержали утром 9 июля 2020 года у его дома в Хабаровске.
В Следственном комитете сообщили, что он подозревается в организации убийств и покушений на убийства бизнесменов в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области. Фургала доставили в Москву и арестовали до 9 сентября. Все обвинения он отвергает.
Через несколько дней после задержания губернатора в Хабаровске начались акции в его поддержку.
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Политика , Видео , Криминал , Дмитрий Песков , Сергей Фургал , Владимир Путин , ЛДПР , СКР , Хабаровск
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