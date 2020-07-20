Кремль сделал заявление о митингах в Хабаровске 

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«Нет, мы об этом не говорим. Если отвечать на этот вопрос, то ответ — нет», — заявил Песков.

Также Песков назвал главной задачей обеспечение бесперебойной работы властей Хабаровского края.

«Несмотря на ситуацию с Фургалом, власти должны функционировать четко, чтобы не срывались никакие программы развития», — подчеркнул он.

Песков добавил, что президент Владимир Путин пока не планирует визит в регион.

Член ЛДПР Сергей Фургал занял пост губернатора Хабаровского края в 2018 году. Как сообщал «Рамблер», губернатора задержали утром 9 июля 2020 года у его дома в Хабаровске.

Следственном комитете сообщили, что он подозревается в организации убийств и покушений на убийства бизнесменов в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области. Фургала доставили в Москву и арестовали до 9 сентября. Все обвинения он отвергает.

Через несколько дней после задержания губернатора в Хабаровске начались акции в его поддержку.