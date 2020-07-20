"Нет, мы об этом не говорим. Если отвечать на этот вопрос, то ответ — нет", — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов, считают ли в администрации президента, что эти митинги в Хабаровске организованы извне.

Представитель Кремля подчеркнул, что на нынешнем этапе важно обеспечить бесперебойное и четкое функционирование региональных властей.

"Несмотря на ситуацию с Фургалом, власти должны функционировать четко, чтобы не срывались никакие программы развития, [обеспечивалось] оказание всех необходимых услуг населению и так далее — все, что должны делать региональные власти", — сказал Песков.

При этом он добавил, что поездки в Хабаровск в графике президента России Владимира Путина пока нет.

"У Владимира Путина всегда есть желание и потребность общаться с людьми, он много это делает. Но пока, в ближайшее время, такая поездка [в Хабаровск] не запланирована", — сказал пресс-секретарь главы государства.

Отвечая на вопрос, кто из политиков должен разговаривать с митингующими гражданами, Песков сказал: "В целом, любые политики должны разговаривать с гражданами, должен быть постоянный, бесперебойный диалог региональных властей с местными жителями". При этом он не стал называть конкретных имен, кто, по мнению Кремля, должен в нынешней ситуации выйти на диалог с хабаровчанами.

Песков напомнил, что президент получает информацию о ситуации в регионе, в том числе и о митингах, из различных источников. Он отказался комментировать замечания журналистов о том, что федеральные телеканалы практически не освещают митинги в Хабаровске.