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МИД получил заверения от ПНС Ливии об освобождении двух россиян 

RT на русском 45 минут назад
Стала известна судьба арестованных в Ливии россиян
Фото: РИА Новости
Правительство национального согласия (ПНС) Ливии передало Министерству иностранных дел России письменные заверения, что проблема освобождения российских граждан Максима Шугалея и Самера Суэйфана будет решена в ближайшее время.
Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.
По её словам, министерство активно занимается вопросом освобождения Шугалея и Суэйфана. В том числе российская сторона задействует закрытые каналы связи со странами, которые имеют возможность оказывать влияние на ПНС.
«В результате наших настойчивых усилий недавно нами получены письменные заверения мининдел ПНС Мухаммеда Сиялы в том, что проблема наших граждан будет закрыта в ближайшее время», — заявила Захарова.
В июле 2019 года стало известно о задержании в Ливии двух сотрудников российского Фонда защиты национальных ценностей.
В феврале ФАН передавало, что МИД России постоянно обсуждает с правительством национального согласия Ливии вопрос освобождения российских граждан Максима Шугалея и Самера Суэйфана.
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Комментарии 14
Политика , Мария Захарова , МИД , Ливия
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