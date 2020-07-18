Стала известна судьба арестованных в Ливии россиян

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Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой , опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

По её словам, министерство активно занимается вопросом освобождения Шугалея и Суэйфана. В том числе российская сторона задействует закрытые каналы связи со странами, которые имеют возможность оказывать влияние на ПНС.

«В результате наших настойчивых усилий недавно нами получены письменные заверения мининдел ПНС Мухаммеда Сиялы в том, что проблема наших граждан будет закрыта в ближайшее время», — заявила Захарова.

В июле 2019 года стало известно о задержании в Ливии двух сотрудников российского Фонда защиты национальных ценностей.

В феврале ФАН передавало, что МИД России постоянно обсуждает с правительством национального согласия Ливии вопрос освобождения российских граждан Максима Шугалея и Самера Суэйфана.