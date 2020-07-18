Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Правительство нацсогласия Ливии пообещало отпустить двух россиян 

РИА Новости и ещё 11 3 часа назад
МИД РФ: в Ливии пообещали отпустить двух россиян
Фото: РИА Новости
Российский МИД получил от Правительства национального согласия (ПНС) Ливии, контролирующего Триполи, письменные заверения в том, что вопрос об освобождении россиян Максима Шугалея и Самира Суэйфана решится в ближайшее время. Об этом заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
Она отметила, что МИД активно занимается освобождением двух россиян из ливийской тюрьмы.
"Задействуем все имеющиеся каналы связи, в том числе закрытые, с государствами, располагающими возможностями оказывать влияние на ПНС. В результате наших настойчивых усилий недавно нами получены письменные заверения Мининдел ПНС Мухаммеда Сиялы в том, что проблема наших граждан будет закрыта в ближайшее время", — говорится в комментарии Захаровой.
Дипломат напомнила, что МИД включился в эту работу сразу же после того, как получил по неофициальным каналам информацию о незаконном аресте россиян в Триполи в мае прошлого года.
"Направляли соответствующие сигналы Правительству национального согласия через его дипмиссию в Москве. В нажимном ключе регулярно поднимаем эту тему на всех встречах с представителями триполийских властей, добиваясь незамедлительного и безусловного освобождения", — добавила Захарова.
В частности, по ее словам, глава ведомства Сергей Лавров выдвинул такое требование заместителю председателя ПНС Ахмеду Майтигу и главе МИД Мухаммеду Сияле, когда те были с визитом в Москве.
Официальный представитель МИД сообщила также, что российские дипломаты не смогли посетить Шугалея и Суэйфана в тюрьме, так как власти Триполи в нарушение Венских конвенций о дипломатических и консульских сношениях не предоставили им такой возможности.
"В нынешней ситуации любые поездки российских дипломатов в Ливию сопряжены с неприемлемо высокими рисками для их личной безопасности. Именно по этой причине посольство России в Триполи еще в 2013 году было эвакуировано в Тунис, чему предшествовало прямое нападение на него боевиков одной из столичных вооруженных группировок", — отметила Захарова.
Cотрудников Фонда защиты национальных ценностей Максима Шугалея и Самира Суэйфана задержали в Триполи в мае прошлого года. Глава отдела уголовных расследований при генеральном прокуроре Ливии утверждал, что причиной стала попытка россиян повлиять на предстоящие выборы.
После свержения и убийства Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией во главе с маршалом Халифой Хафтаром, который с апреля 2019 года не прекращает попыток захватить Триполи.
Видео дня. Во французском Нанте загорелся собор
Последние новости
Эксперт рассказал, сможет ли Россия перехватить "супер-пупер" ракеты США Эксперт рассказал, сможет ли Россия перехватить "супер-пупер" ракеты США ФСБ предотвратила теракт в Хабаровске ФСБ предотвратила теракт в Хабаровске Учительница химии попробовала сдать ЕГЭ и удивилась заданиям Учительница химии попробовала сдать ЕГЭ и удивилась заданиям
Комментарии
Политика , Социология , Мария Захарова , Сергей Лавров , Муаммар Каддафи , МИД , ЕС , ООН , Ливия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Режим военного времени ввели в Китае
Режим военного времени ввели в Китае
Сотни военных США появятся близ российских границ
Сотни военных США появятся близ российских границ
Раскрыта правда о второй волне COVID-19
Раскрыта правда о второй волне COVID-19
Американца арестовали за передачу военных тайн России
Американца арестовали за передачу военных тайн России
Видео
Момент фатальной аварии с военной колонной попал на видео
00:58
Момент фатальной аварии с военной колонной попал на видео
Крысы устроили поединок на глазах у кота и попали на видео
00:28
Крысы устроили поединок на глазах у кота и попали на видео
Опубликовано видео уничтожения машины МЧС Армении дроном-камикадзе
00:33
Опубликовано видео уничтожения машины МЧС Армении дроном-камикадзе
Спасение россиян во время урагана попало на видео
00:41
Спасение россиян во время урагана попало на видео
Внезапная проверка войск по приказу Путина попала на видео
02:05
Внезапная проверка войск по приказу Путина попала на видео
Пришедший в кафе с ножом в спине мужчина попал на видео
00:23
Пришедший в кафе с ножом в спине мужчина попал на видео
Происшествия Криминал
Пираты похитили россиян с танкера в Гвинейском заливе
00:20
Пираты похитили россиян с танкера в Гвинейском заливе
Происшествия
Раскрыта правда о второй волне COVID-19
03:19
Раскрыта правда о второй волне COVID-19
Общество
«Угрожают мне»: новые данные о смерти экстрасенса
02:31
«Угрожают мне»: новые данные о смерти экстрасенса
Происшествия
Вышвырнувший из автобуса пенсионера водитель попал на видео
00:29
Вышвырнувший из автобуса пенсионера водитель попал на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение