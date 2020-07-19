Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Путин перенес Петербургский юридический форум на май 2021 года 

ИА Regnum и ещё 9 3 часа назад
Путин перенес Петербургский юридический форум на 2021 год
Фото: РИА Новости
Распоряжение о перенесении X Петербургского международного юридического форум на 18−22 мая 2021 года подписал президент России Владимир Путин. Соответствующий документ 19 июля обнародован на официальном портале правовой информации.
«Внести в распоряжение президента РФ от 4 ноября 2019 г. №372 «О проведении Петербургского международного юридического форума» следующие изменения: в пункте 1 слова «19 — 23 мая 2020 г.» заменить словами «18 — 22 мая 2021 г.», — говорится в документе.
Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 18 июля стало известно, что председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому граждане России с 1 января 2021 года смогут устраиваться на работу с электронными трудовыми книжками.
Видео дня. В "Матросской тишине" накрыли колл-центр
ИА Regnum: последние новости
Кадыров потребовал от Зеленского подтвердить принесенные ранее извинения Кадыров потребовал от Зеленского подтвердить принесенные ранее извинения Ушел из жизни вице-премьер Самарской области Александр Карпушкин Ушел из жизни вице-премьер Самарской области Александр Карпушкин Песков прокомментировал заявление главы МИД Великобритании о выборах Песков прокомментировал заявление главы МИД Великобритании о выборах
Политика , Михаил Мишустин , Владимир Путин , Правительство РФ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Собянин заговорил о закрытии Москвы
Собянин заговорил о закрытии Москвы
На Земле появится новый океан
На Земле появится новый океан
С приветом от Техаса: как умер и воскрес американский наемник…
С приветом от Техаса: как умер и воскрес американский наемник…
Агутин рассказал об измене Варум
Агутин рассказал об измене Варум
Видео
Российский таксист устроил GTA-заезд и попал на видео
00:20
Российский таксист устроил GTA-заезд и попал на видео
Мигранты устроили массовую драку в Екатеринбурге и попали на видео
00:23
Мигранты устроили массовую драку в Екатеринбурге и попали на видео
Опубликовано видео пожара в соборе Святых Петра и Павла во Франции
00:31
Опубликовано видео пожара в соборе Святых Петра и Павла во Франции
Пьяный москвич подрался со шлагбаумом и попал на видео
00:09
Пьяный москвич подрался со шлагбаумом и попал на видео
Учения авиации во время проверки российских войск попали на видео
00:49
Учения авиации во время проверки российских войск попали на видео
Момент фатальной аварии с военной колонной попал на видео
00:58
Момент фатальной аварии с военной колонной попал на видео
Российский офицер поставил на место американца в Сирии
01:01
Российский офицер поставил на место американца в Сирии
Армия
Ненавистнику «пи****сов» Герману Стерлигову не дали проехать по обочине
00:52
Ненавистнику «пи****сов» Герману Стерлигову не дали проехать по обочине
Общество
Россияне повисли вверх ногами на сломавшейся карусели
00:52
Россияне повисли вверх ногами на сломавшейся карусели
Происшествия
«Кадыров достанет Зеленского даже в Антарктиде»
01:20
«Кадыров достанет Зеленского даже в Антарктиде»
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение