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В России будут отмечать День работника транспорта 

РИА Новости 2 часа назад
В России будут отмечать День работника транспорта
Фото: РИА Новости
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин распорядился закрепить в календаре новый профессиональный праздник — День работника транспорта, его будут отмечать в ноябре, сообщает в субботу пресс-служба правительства.
"Праздничной датой предлагается сделать 29 ноября. Именно в этот день в 1809 году император Александр I учредил первый в Российской империи единый государственный орган в сфере транспорта — управление водяными и сухопутными сообщениями и корпус инженеров путей сообщения", — говорится в сообщении пресс-службы.
Добавляется, что Минтрансу поручено в течение трёх месяцев закрепить принятое решение необходимым нормативным актом.
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Политика , Михаил Мишустин , Минтранс РФ , Правительство РФ
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