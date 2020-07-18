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«Гаснет, меркнет и тускнеет: Пушков предрёк США мрачное будущее 

News.ru и ещё 1 2 часа назад
«Гаснет»: Пушков предрек США мрачное будущее
Фото: globallookpress.com
США грозит рост безработицы из-за расширения масштабов эпидемии коронавируса. Америке уже не хватает денег, в это грозит повышением налогов.
Граждане США и так не очень довольны своею жизнью в Штатах, Америка же полностью утратила контроль над распространением инфекции, считает сенатор Алексей Пушков. Каждый день в США регистрируется до 77 тысяч новых случая коронавируса, напомнил политик в своём Twitter.
И от прежней страны остался только образ, который «постепенно гаснет, меркнет и тускнеет», написал сенатор.
По последним данным, в США зафиксировано 3 770 012 случаев заражения коронавирусом. Умерли о инфекции 142 064 человека.
Ранее NEWS.ru сообщал, что возможность усиления вспышки коронавирусной инфекции является главным риском для экономики США. Такое заявление содержится в отчёте Международного валютного фонда (МВФ), который специалист организации составил после визита в Соединённые Штаты.
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Политика , Алексей Пушков , Международный валютный фонд , США
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