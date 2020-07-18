«Гаснет»: Пушков предрек США мрачное будущее

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США грозит рост безработицы из-за расширения масштабов эпидемии коронавируса. Америке уже не хватает денег, в это грозит повышением налогов.

Граждане США и так не очень довольны своею жизнью в Штатах, Америка же полностью утратила контроль над распространением инфекции, считает сенатор Алексей Пушков . Каждый день в США регистрируется до 77 тысяч новых случая коронавируса, напомнил политик в своём Twitter.

И от прежней страны остался только образ, который «постепенно гаснет, меркнет и тускнеет», написал сенатор.

По последним данным, в США зафиксировано 3 770 012 случаев заражения коронавирусом. Умерли о инфекции 142 064 человека.