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Рябков провёл встречу с послом ЕС 

RT на русском и ещё 4 35 минут назад
Рябков провёл встречу с послом ЕС
Фото: РИА Новости
Замглавы российского МИД Сергей Рябков провёл встречу с главой представительства Европейского союза в России Маркусом Эдерером.
Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Отмечается, что стороны обсудили «актуальные вопросы международной повестки дня с акцентом на тематику Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы, а также отдельные вопросы контроля над вооружениями».
Ранее Рябков сообщил, что Россия и США прорабатывают возможность проведения консультаций по антитеррору.
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Политика , Маркус Эдерер , Сергей Рябков , МИД , ЕС
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