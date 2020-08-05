Рябков провёл встречу с послом ЕС 

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Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что стороны обсудили «актуальные вопросы международной повестки дня с акцентом на тематику Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы, а также отдельные вопросы контроля над вооружениями».

Ранее Рябков сообщил, что Россия и США прорабатывают возможность проведения консультаций по антитеррору.