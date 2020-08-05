Рябков провёл встречу с послом ЕС 

Замглавы российского МИД Сергей Рябков провёл встречу с главой представительства Европейского союза в России Маркусом Эдерером.
Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Отмечается, что стороны обсудили «актуальные вопросы международной повестки дня с акцентом на тематику Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы, а также отдельные вопросы контроля над вооружениями».
Ранее Рябков сообщил, что Россия и США прорабатывают возможность проведения консультаций по антитеррору.