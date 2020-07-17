«Как слону дробина»: депутат о санкциях США против Турции

Ранее в конгресс США был внесен законопроект о санкциях в отношении властей Турции за закупку российских ЗРК С-400, говорится в заявлении на сайте одного из авторов документа конгрессмена-республиканца Адама Кинзингера . Текст законопроекта пока не внесен в базу конгресса.

"Америка, если будет портить отношения с Турцией, она будет только делать сама себе хуже. Потому что Турция находится в этом плане в комфортных условиях. Все, чего ее попытаются лишить американцы, она сможет получить от России и от своих союзников в Европе, в том числе и своего давнего партнера Германии. Я думаю, что этот блеф — не самый правильный вариант, потому что санкции для Турции со стороны США, как для Китая, — слону дробина в мягкую ткань, вот и все", — сказал Шерин.

Депутат отметил, что президент Турции Тайип Эрдоган "не боится никаких американских санкций". Он подчеркнул, что Турция — ключевой игрок в данном регионе для США, без нее США будет сложно оказывать на Россию то давление, которое они бы хотели оказывать.

"Я думаю, что это какая-то демонстрация для получения определенных уступок со стороны Анкары, для вступления в определенные переговоры … Не факт, что этот закон о введении санкций против Турции будет принят. А даже если он и будет принят, то эти санкции будут минимальными", — отметил Шерин.

Он уточнил, что условия, которые Россия предложила Турции по поставкам С-400 настолько комфортные, что вряд ли Турция откажется от них и выберет американские комплексы Patriot, действуя в своих экономических интересах. Шерин отметил, что США бьется за рынок вооружения, поэтому не будет делать уступки в цене.