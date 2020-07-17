В России оценили вероятность отмены поставок С-400 в Турцию

По его словам, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган — «упертый парень», на которого не подействует попытка оказать давление с помощью санкций.

«Обратного пути договоренностям уже не будет, несмотря ни на какие решения конгресса. Уже идет исполнение контракта», — заявил парламентарий.

Ранее стало известно, что США решили наложить санкции на Турцию из-за покупки российских ЗРК С-400. Соответствующий законопроект внесли на рассмотрение в Конгресс. Документ называется «Закон о противодействии экспорту российских вооружений», он будет нацелен на то, чтобы ввести меры против властей Турции.

Соглашение о поставке Турции четырех дивизионов С-400 «Триумф» российского производства заключено в сентябре 2017 года. Стоимость контракта составила 2,5 миллиарда долларов, половину покроет российский кредит. Поставки в Турцию начались в июле 2019-го. Из-за опасения утечки через С-400 «Триумф» данных, раскрывающих возможности американских истребителей пятого поколения F-35 Lightning II, Вашингтон приостановил поставку Анкаре этой техники. Всего Турция должна была получить более 100 самолетов.