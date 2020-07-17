Минздрав назвал условия для авиарейсов

Глава Минздрава Михаил Мурашко считает, что Россия может возобновить полеты за границу, но с рядом ограничений, продиктованных прошедшей пандемией коронавируса COVID-19. Среди ограничительных мер глава ведомства назвал обязательное тестирование всех пассажиров, а также соблюдение всеми участниками полетов социальной дистанции.

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Россия может возобновить полеты за границу, но с рядом ограничений, продиктованных прошедшей пандемией коронавируса COVID-19, считает министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Среди ограничительных мер глава ведомства назвал обязательное тестирование всех пассажиров, а также соблюдение всеми участниками полетов социальной дистанции, передает РИА «Новости».

«Возобновлять авиасообщение необходимо, но мы понимаем, что любые послабления в сегодняшней ситуации должны быть с определенными поправками, ограничениями, предупреждениями», — пояснил чиновник.

Впрочем, как пояснили «Газете.Ru» в Федеральном агентстве по туризму , планировать отпуск за рубежом пока еще слишком рано.

«Надо при планировании путешествий, которые сейчас все же временно ограничены, точно понимать, что туристические компании пока что руководствуются теми рекомендациями, которые Роспотребнадзор выпустил еще 19 марта. Только после отмены данных рекомендаций можно будет говорить о каких-то новых путешествиях. Это также должно сопровождаться открытием посольств, международного авиасообщения и границ», — объяснил «Газете.Ru» советник руководителя Ростуризма Дмитрий Горин

По его словам, туристам также стоит учитывать, что в зарубежных странах по-прежнему действуют карантинные меры — далеко не все из них разрешают въезд без справок о том, что человек не болен COVID-19, и не отправляют на 14-дневный карантин сразу после прибытия.

«Когда это все отменится, будет действовать определенный регламент, который каждая страна разрабатывает самостоятельно. Кто-то требует только справку о коронавирусе, а кому-то нужна регистрация мониторинга местонахождения туриста в стране. Кто-то заполняет анкету о здоровье по прилету», — указал эксперт.

Известно также, что более трети россиян приняли решение отказаться от отпуска до конца текущего года, отдохнуть намерены чуть менее четверти жителей страны, сообщается в результатах опроса Фонда общественного мнения

По данным исследования, в 2020 году взять отпуск планируют всего 24% жителей России. В свою очередь 36% респондентов заявили, что не планируют отдыхать до конца года, так как не работают или находятся в отпуске по уходу за ребенком. Около 12% опрошенных заявили, что в текущем году работают без отпуска вообще, а 15% респондентов уже побывали в отпуске с начала года.

Среди тех, кто планирует отдохнуть в России в 2020 году, 28% поедут в Краснодарский край, еще 13% отправятся в Крым, а 12% — в Москву.

Ранее компания Turkish Airlines, которая является основным турецким авиаперевозчиком, сообщила, что планирует с 1 августа совершать по 14 рейсов в неделю в Москву. Позднее, по заверению перевозчика, будут возобновлены полеты в регионы страны.

Она предупредила, что для поездок в большинство из стран, желающих принять российских туристов, необходима справка об отсутствии коронавируса, сделанная за несколько часов до отправления.

При этом, исполнительный директор АТОР подчеркнула, что готовность государств принять туристов еще не означает, «что мы сможем туда долететь».

Ломидзе также добавила, что примерно 1,5 млн российских туристов зимой или весной заранее оплатили свой отдых, но не смогли воспользоваться путевками из-за пандемии коронавируса и закрытия государственных границ большинства стран.

В понедельник, 13 июля, президенты России и Турции Владимир Путин Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора обсудили возобновление авиасообщения между странами. Об этом сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

По его словам, главы государств поручили своим соответствующим ведомствам приступить к переговорам.

«Тема затрагивалась. Дали поручения соответствующим ведомствам приступить к переговорам», — уточнил представитель Кремля.

Стоит отметить, что приезжающих в российские санатории туристов освободили от требования предъявлять справки о сдаче анализов на новый тип коронавируса COVID-19. Данное решение озвучил Минздрав России.