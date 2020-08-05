Патрушев назвал цель бомбардировок Японии в 1945 году

"Жертвы японцев, погибших в результате тех чудовищных бомбардировок, нельзя оправдать военными действиями. При этом, как известно, применив единственный раз в истории человечества военный атом, США преследовали главную цель — запугать Советский Союз и другие страны наличием у них нового и столь мощного оружия массового поражения", — сказал Патрушев в интервью "Российской газете".

США 16 июля 1945 года испытали свой первый атомный заряд, а 6 и 9 августа того же года подвергли атомной бомбардировке японские города Хиросиму и Нагасаки. От атомного взрыва и его последствий в Хиросиме из 350-тысячного населения погибли 140 тысяч человек, в Нагасаки — 74 тысячи. Подавляющее большинство жертв атомной бомбардировки были мирными жителями.

Те события стали для СССР мобилизующим фактором, ускорившим создание советской атомной бомбы. Она была успешно испытана 29 августа 1949 года.