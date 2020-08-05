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Патрушев назвал цель американских бомбардировок Японии в 1945 году 

РИА Новости и ещё 8 1 час назад
Патрушев назвал цель бомбардировок Японии в 1945 году
Фото: ТАСС
Устроив в августе 1945 года атомную бомбардировку японских городов Хиросима и Нагасаки, США преследовали главную цель — запугать Советский Союз, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

"Жертвы японцев, погибших в результате тех чудовищных бомбардировок, нельзя оправдать военными действиями. При этом, как известно, применив единственный раз в истории человечества военный атом, США преследовали главную цель — запугать Советский Союз и другие страны наличием у них нового и столь мощного оружия массового поражения", — сказал Патрушев в интервью "Российской газете".

США 16 июля 1945 года испытали свой первый атомный заряд, а 6 и 9 августа того же года подвергли атомной бомбардировке японские города Хиросиму и Нагасаки. От атомного взрыва и его последствий в Хиросиме из 350-тысячного населения погибли 140 тысяч человек, в Нагасаки — 74 тысячи. Подавляющее большинство жертв атомной бомбардировки были мирными жителями.
Те события стали для СССР мобилизующим фактором, ускорившим создание советской атомной бомбы. Она была успешно испытана 29 августа 1949 года.
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Политика , Николай Патрушев , Совет безопасности РФ , "Российская газета" , США , Япония
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