Верховный суд Британии не раньше осени примет решение по долгу Украины перед Россией 

Решение по долговому спору между двумя странами ожидалось текущим летом, однако из-за пандемии коронавируса его принятие было отложено. Размер долга, как отмечал министр финансов РФ Антон Силуанов , на конец прошлого года с учетом штрафов за просрочку уже достигал 4,5 миллиарда долларов.

"В ближайшие месяцы решение по данному делу не планируется. В июле и августе точно не будет", — сообщила РИА Новости официальный представитель суда.

Суверенные еврооблигации Украины на 3 миллиарда долларов были размещены в конце 2013 года в пользу РФ со ставкой купона 5% годовых, что на тот момент было ниже рыночного уровня. До конца 2015 года Киев исправно обслуживал долг, однако затем допустил по нему дефолт.

Минфин РФ подал иск в Высокий суд Лондона и в марте 2017 года выиграл его: суд обязал Украину выплатить номинальную стоимость облигаций в 3 миллиарда долларов, неосуществленный купонный платеж в 75 миллионов долларов, а также штрафные проценты, начисляемые на эти суммы. Каждый день просрочки обходится Киеву в 673 тысячи долларов.

Апелляционный суд Англии в сентябре 2018 года вынес решение по жалобе Украины, подтвердив правомерность отказа ей в рассмотрении трех из четырех оснований, заявленных с целью избежать выполнения обязательств по этим евробондам. При этом суд заявил, что четвертый аргумент Украины (выпуск еврооблигаций под давлением России), в отличие от остальных, не может быть отклонен без проведения всеобъемлющего судебного процесса.

Россия в ноябре 2018 года обжаловала в Верховном суде Великобритании решение организовать всеобъемлющий процесс для изучения довода о давлении на Украину. Верховный суд Великобритании в декабре 2020 года завершил слушания по спору о долге Украины перед Россией и удалился для принятия решения.