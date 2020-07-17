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Лукашенко заявил, что неравноправные союзы стран долго не существуют 

РИА Новости и ещё 4 3 часа назад
Лукашенко призвал Россию к равноправному союзу
Фото: ТАСС
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил премьеру РФ Михаилу Мишустину, что две страны должны строить союз на равноправной основе, потому что союзы, построенные на неравноправии, не существуют долго.
"Строить наши союзные отношения мы должны исключительно на равноправной основе. Я как историк хорошо понимаю, я изучал эту тему очень внимательно: союзы, построенные не на равноправной основе, не существуют долго", — заявил Лукашенко в пятницу в Минске на встрече с премьером России, который ранее принял участие в заседании межправсовета ЕАЭС в белорусской столице.
Белорусский лидер заметил, что "времена изменились: сегодня невозможно, как в средние века, захватить какую-то страну и подчинить на 100-150 лет". "Ситуация иная. Да и не нужно, да и у России своих земель хватает, если говорить о России… Но если кто-то мыслит за пределами нашей страны с другой стороны такими вещами и понятиями, я думаю, жизнь его недолговечна", — сказал Лукашенко.
Ранее белорусский лидер неоднократно заявлял, что никому не позволит "предать, сломать и уничтожить" республику, ее необходимо сохранить "спокойной и мирной", а суверенитет республики не продается. В том числе президент говорил, что не может пойти на "растворение" суверенитета Белоруссии в России, иначе белорусы его "съедят" в течение года после принятия такого решения.
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Политика , В мире , СНГ , Михаил Мишустин , Александр Лукашенко , ЕАЭС
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