Лукашенко призвал Россию к равноправному союзу

"Строить наши союзные отношения мы должны исключительно на равноправной основе. Я как историк хорошо понимаю, я изучал эту тему очень внимательно: союзы, построенные не на равноправной основе, не существуют долго", — заявил Лукашенко в пятницу в Минске на встрече с премьером России, который ранее принял участие в заседании межправсовета ЕАЭС в белорусской столице.

Белорусский лидер заметил, что "времена изменились: сегодня невозможно, как в средние века, захватить какую-то страну и подчинить на 100-150 лет". "Ситуация иная. Да и не нужно, да и у России своих земель хватает, если говорить о России… Но если кто-то мыслит за пределами нашей страны с другой стороны такими вещами и понятиями, я думаю, жизнь его недолговечна", — сказал Лукашенко.

Ранее белорусский лидер неоднократно заявлял, что никому не позволит "предать, сломать и уничтожить" республику, ее необходимо сохранить "спокойной и мирной", а суверенитет республики не продается. В том числе президент говорил, что не может пойти на "растворение" суверенитета Белоруссии в России, иначе белорусы его "съедят" в течение года после принятия такого решения.