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Лукашенко заявил, что Белоруссия останется для России близкой и родной страной 

ТАСС и ещё 1 38 минут назад
Также глава Белоруссии сообщил Мишустину, что ждет Путина с очным визитом в Минск на встречу в рамках ЕАЭС.
Глава государства заявил, что во время президентской избирательной кампании в Белоруссии происходят «странные вещи».
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Политика , В мире , СНГ , ЕАЭС , Минск
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