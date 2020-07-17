Лукашенко заявил, что Белоруссия останется для России близкой и родной страной 

Все новости на карте

Также глава Белоруссии сообщил Мишустину, что ждет Путина с очным визитом в Минск на встречу в рамках ЕАЭС

Глава государства заявил, что во время президентской избирательной кампании в Белоруссии происходят «странные вещи».

Новость дополняется