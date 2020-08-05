Жириновский и Миронов заключили пари

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский и глава "Справедливой России" Сергей Миронов поспорили, наберет ли "СР" достаточное количество голосов для прохождения в парламент на выборах в Госдуму 2021 года.
"Вы вниз идете, вы на следующий год в парламент не попадете", — сказал Жириновский в ходе форума "Территория смыслов".
Миронов ответил, что "Справедливая Россия" победит — и "с очень хорошим результатом", подчеркнув, что ЛДПР проиграет.
Жириновский отказался обменяться с ним рукопожатием, сославшись на пандемию.
Ранее Лидер думской фракции "Единая Россия" Сергей Неверов назвал лидера ЛДПР Владимира Жириновского, главу КПРФ Геннадия Зюганова и лидера "Справедливой России" Сергея Миронова "уходящими" политиками в силу возраста.
При этом он подчеркнул, что сам является "остающимся".
Однако Жириновский со своим коллегой не согласился.
"Никуда мы не уйдем, Сергей Иванович. Никуда. Вот пускай сзади напирают, самых сильных, умных пропустим. А если будут сидеть молчать и не соображать ничего, будем до упора", — сказал он.