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Жириновский и Миронов заключили пари на исход выборов в Госдуму 

РИА Новости и ещё 7 1 час назад
Жириновский и Миронов заключили пари
Фото: РИА Новости
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский и глава "Справедливой России" Сергей Миронов поспорили, наберет ли "СР" достаточное количество голосов для прохождения в парламент на выборах в Госдуму 2021 года.

"Вы вниз идете, вы на следующий год в парламент не попадете", — сказал Жириновский в ходе форума "Территория смыслов".

Миронов ответил, что "Справедливая Россия" победит — и "с очень хорошим результатом", подчеркнув, что ЛДПР проиграет.
Жириновский отказался обменяться с ним рукопожатием, сославшись на пандемию.
Ранее Лидер думской фракции "Единая Россия" Сергей Неверов назвал лидера ЛДПР Владимира Жириновского, главу КПРФ Геннадия Зюганова и лидера "Справедливой России" Сергея Миронова "уходящими" политиками в силу возраста.
При этом он подчеркнул, что сам является "остающимся".
Однако Жириновский со своим коллегой не согласился.

"Никуда мы не уйдем, Сергей Иванович. Никуда. Вот пускай сзади напирают, самых сильных, умных пропустим. А если будут сидеть молчать и не соображать ничего, будем до упора", — сказал он.

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Политика , Геннадий Зюганов , Сергей Миронов , Владимир Жириновский , Сергей Неверов , Единая Россия , Госдума , Справедливая Россия , КПРФ , ЛДПР
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