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Соперник Лукашенко пожаловался на угрозы 

Lenta.ru и ещё 3 3 часа назад
Соперник Лукашенко пожаловался на угрозы
Фото: Lenta.ru
Соперник Александра Лукашенко в борьбе за пост президента Белоруссии Андрей Дмитриев пожаловался на угрозы, передает РИА Новости.
«Есть и угрозы в интернете, и личные сообщения приходят. Люди присылают кучу всяких вещей, начиная от оскорблений и заканчивая прямыми угрозами», — сказал Дмитриев.
Кандидат в президенты отметил, что переживает за семью и соратников, поскольку «никакого оберега от этого ни у кого в Белоруссии нет».
Дмитриев не обращался в правоохранительные органы, так как не хочет «повышать этот градус». «Если увижу, что достигнут какой-то совсем неприемлемый уровень, конечно, я это сделаю. И все-таки нет ясности, кто это пишет», — добавил он.
В середине июня еще одна участница президентской гонки Светлана Тихановская заявила, что в ее адрес и адрес ее детей поступают угрозы. Позже она вывезла детей в одну из стран Евросоюза.
Выборы президента Белоруссии состоятся 9 августа. Лукашенко баллотируется на шестой срок.
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Политика , В мире , СНГ , Андрей Дмитриев , Александр Лукашенко , ЕС , МВД , РИА Новости
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