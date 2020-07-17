Путин обсудил с Совбезом бои на границе Азербайджана и Армении

«Состоялся подробный обмен мнениями по ситуации на армяно-азербайджанской границе. Выражена крайняя обеспокоенность в связи с продолжающейся эскалацией, акцентирована настоятельная потребность обеспечения сторонами режима прекращения огня, а также готовность к посредническим действиям», — говорится в сообщении Кремля.

16 июля Минобороны Азербайджана охарактеризовало ситуацию на азербайджано-армянской границе как напряженную. По данным ведомства, подразделения Армении предприняли попытку атаковать позиции Азербайджана, проводили обстрел населенных пунктов из крупнокалиберного оружия и минометов. В свою очередь, представитель армянской стороны сообщила о предотварщении попытки диверсии со стороны Азербайджана и также обвинила Баку в обстреле ряда сел из минометов и гаубиц.