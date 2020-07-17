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Путин вмешался в конфликт Армении и Азербайджана 

Артём Кульша и ещё 3 46 минут назад
Путин обсудил с Совбезом конфликт Баку и Еревана
Фото: ТАСС
Президент России Владимир Путин обсудил ситуацию на границе между Арменией и Азербайджаном с постоянными членами Совета безопасности России. Об этом, как сообщает ТАСС, рассказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.
На прошлой неделе, как сообщал «Рамблер», Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстреле своих позиций в приграничных Товузском и Тавушском районах и сообщили об ответных обстрелах.
Сегодня Путин обсудил ситуацию на армяно-азербайджанской границе с постоянными членами Совбеза — заместителем председателя и секретарем Совбеза, председателями обеих палат парламента, министрами внутренних и иностранных дел, главами Службы внешней разведки (СВР) и Федеральной службы безопасности (ФСБ), главой администрации и специальным представителем президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта.
В ходе совещания его участники выразили крайнюю обеспокоенность эскалацией ситуации и готовность к посредничеству в вопросе ее урегулирования и акцентировали настоятельную потребность в обеспечении режима прекращения огня.
Комментарии 2
Политика , Дмитрий Песков , Владимир Путин , ФСБ , Совет безопасности РФ , Азербайджан , Армения
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