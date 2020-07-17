Путин обсудил с Совбезом конфликт Баку и Еревана

На прошлой неделе, как сообщал «Рамблер», Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстреле своих позиций в приграничных Товузском и Тавушском районах и сообщили об ответных обстрелах.

Сегодня Путин обсудил ситуацию на армяно-азербайджанской границе с постоянными членами Совбеза — заместителем председателя и секретарем Совбеза, председателями обеих палат парламента, министрами внутренних и иностранных дел, главами Службы внешней разведки (СВР) и Федеральной службы безопасности (ФСБ), главой администрации и специальным представителем президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта.

В ходе совещания его участники выразили крайнюю обеспокоенность эскалацией ситуации и готовность к посредничеству в вопросе ее урегулирования и акцентировали настоятельную потребность в обеспечении режима прекращения огня.