Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Песков рассказал о семейной жизни с Навкой 

Lenta.ru и ещё 6 16 минут назад
Песков рассказал о семейной жизни с Навкой
Фото: РИА Новости
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал о семейной жизни с фигуристкой Татьяной Навкой. Цитаты из его интервью «Авторадио» опубликовал портал StarHit.
В этом году пара отмечает пятилетие со дня свадьбы. Для Пескова этот брак стал третьим, а для Навки — вторым. От предыдущих союзов у обоих есть дети.
«Сначала мы говорили друг другу: "Как жаль, что мы не встретились, когда нам было по 20 лет", а потом фактически в один голос воскликнули, что тогда это было невозможно. Каждый из нас должен был пройти свой путь в плане семейной жизни для того, чтобы прийти к своему счастью. Что мы и сделали», — рассказал пресс-секретарь.
Как пишет портал, за годы брака пара не дала повода усомниться в их отношениях. На всех светских мероприятиях Песков и Навка появляются вместе, а выходные предпочитают проводить в кругу семьи. При этом оба они любят свою работу и нуждаются в карьерных свершениях.
Ранее об изменениях в своей жизни после замужества рассказала и сама фигуристка. По ее словам, она стала больше работать и получать больше внимания общественности.
В 2014 году у Пескова и Навки родилась общая дочь Надежда. Спустя почти год пара поженилась. Торжество провели в одном из самых престижных отелей Сочи, а на медовый месяц семья отправилась в Италию.
Видео дня. Собчак села в тюрьму ради рекламы продуктов
Последние новости
Обнаружен самый ранний симптом коронавируса Обнаружен самый ранний симптом коронавируса В США решили наложить санкции на Турцию из-за покупки российских C-400 В США решили наложить санкции на Турцию из-за покупки российских C-400 С-400 взвинтили цену на F-35 С-400 взвинтили цену на F-35
Комментарии 1
Политика , Дмитрий Песков , Владимир Путин , StarHit , Авторадио
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лидеры Евросоюза не договорились по бюджету
Лидеры Евросоюза не договорились по бюджету
Внучка британской королевы тайно вышла замуж
Внучка британской королевы тайно вышла замуж
В столицу пришло «московское лето»
В столицу пришло «московское лето»
Трамп отказался советовать американцам носить маски
Трамп отказался советовать американцам носить маски
Видео
Пришедший в кафе с ножом в спине мужчина попал на видео
00:23
Пришедший в кафе с ножом в спине мужчина попал на видео
Происшествия Криминал
Вышвырнувший из автобуса пенсионера водитель попал на видео
00:29
Вышвырнувший из автобуса пенсионера водитель попал на видео
Происшествия
Массовый крестный ход в Екатеринбурге попал на видео
00:39
Массовый крестный ход в Екатеринбурге попал на видео
Общество
Опубликовано видео урагана в Муроме
00:51
Опубликовано видео урагана в Муроме
Происшествия
Драка девушек из-за яиц в Краснодаре попала на видео
00:35
Драка девушек из-за яиц в Краснодаре попала на видео
Происшествия
Опубликовано видео работы системы наведения UH-60 Black Hawk
01:55
Опубликовано видео работы системы наведения UH-60 Black Hawk
Армия Оружие
Появилось видео преодоления водной преграды на БМП
00:52
Появилось видео преодоления водной преграды на БМП
Армия
Ограбление банка на 3,5 млн рублей попало на видео
00:54
Ограбление банка на 3,5 млн рублей попало на видео
Происшествия
Опубликовано видео мощного торнадо в Подмосковье
01:53
Опубликовано видео мощного торнадо в Подмосковье
Происшествия
Появилось видео истерики девушки из-за креветок
01:10
Появилось видео истерики девушки из-за креветок
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение