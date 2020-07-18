Песков рассказал о семейной жизни с Навкой 

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал о семейной жизни с фигуристкой Татьяной Навкой. Цитаты из его интервью «Авторадио» опубликовал портал StarHit.

В этом году пара отмечает пятилетие со дня свадьбы. Для Пескова этот брак стал третьим, а для Навки — вторым. От предыдущих союзов у обоих есть дети.

«Сначала мы говорили друг другу: "Как жаль, что мы не встретились, когда нам было по 20 лет", а потом фактически в один голос воскликнули, что тогда это было невозможно. Каждый из нас должен был пройти свой путь в плане семейной жизни для того, чтобы прийти к своему счастью. Что мы и сделали», — рассказал пресс-секретарь.

Как пишет портал, за годы брака пара не дала повода усомниться в их отношениях. На всех светских мероприятиях Песков и Навка появляются вместе, а выходные предпочитают проводить в кругу семьи. При этом оба они любят свою работу и нуждаются в карьерных свершениях.

Ранее об изменениях в своей жизни после замужества рассказала и сама фигуристка. По ее словам, она стала больше работать и получать больше внимания общественности.

В 2014 году у Пескова и Навки родилась общая дочь Надежда. Спустя почти год пара поженилась. Торжество провели в одном из самых престижных отелей Сочи, а на медовый месяц семья отправилась в Италию.