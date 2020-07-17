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Песков: решение об отставке Фургала пока не принято 

Газета.Ru 2 часа назад
Песков: «Решение об отставке Фургала пока не принято»
Фото: Газета.Ru
Президент России Владимир Путин пока не принял решение об отставке губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Что касается исполняющего обязанности, вы знаете, что президент не принял решение. Разумеется, он будет руководствоваться анализом той информации, которая поступает, которую он получает от органов следствия", — передает корреспондент "Газеты.Ru" слова пресс-секретаря.
Он добавил, что регион безусловно не может долго оставаться без исполняющего обязанности руководителя.
Отвечая на вопрос, будет ли Путин учитывать мнение местных жителей при назначении и. о., Песков заявил, что жители региона голосовали на выборах и "сделали свой выбор".
"К сожалению, человек, который победил на этих выборах, по своему прошлому сейчас обвиняется по очень серьезным статьям — причастность к убийству", — добавил он.
9 июля губернатор Хабаровского края Сергей Фургал был задержан по подозрению в организации убийств ряда предпринимателей в 2004-2005 годах. Губернатора также проверяют на причастность к другим особо тяжким преступлениям. По делу чиновника также были задержаны и арестованы еще четыре участника преступной группы. Им уже предъявили обвинения.
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Комментарии 2
Политика , Дмитрий Песков , Сергей Фургал , Владимир Путин , Газета.Ru , Хабаровский Край
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