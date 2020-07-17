Кремль назвал «камень преткновения» с Киевом

России не трактуют Минские договоренности, а в Киеве — пытаются. И в этом серьезное расхождение, заявили в Кремле.

На вопрос украинского журналиста, почему Москва отказывается от уточнения Минских соглашений, ведь в России и на Украине их по-разному трактуют, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков пояснил: "Мы не занимаемся трактовкой Минских договоренностей. Мы их читаем дословно".

"Там зафиксирована определенная последовательность действий, которая призвана вывести ситуацию к урегулированию. И сформулирована таким образом, что вообще не допускает возможности трактования", — считает он.

"Действительно, из Киева звучат трактовки. Здесь как раз и есть самый большой камень преткновения", — пояснил представитель Кремля.

"Мы не трактуем, мы читаем, а в Киеве пытаются трактовать", — добавил он. И в этом очень серьезное расхождение.

Причем не нужно быть экспертом — достаточно прочитать текст соглашений, и сразу понятно, что сделано, а что нет, и кем это должно быть сделано, заключил Песков.