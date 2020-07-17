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Песков назвал «камень преткновения» по Минским соглашениям 

Российская Газета и ещё 13 38 минут назад
Кремль назвал «камень преткновения» с Киевом
Фото: РИА Новости
В России не трактуют Минские договоренности, а в Киеве — пытаются. И в этом серьезное расхождение, заявили в Кремле.
На вопрос украинского журналиста, почему Москва отказывается от уточнения Минских соглашений, ведь в России и на Украине их по-разному трактуют, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков пояснил: "Мы не занимаемся трактовкой Минских договоренностей. Мы их читаем дословно".
"Там зафиксирована определенная последовательность действий, которая призвана вывести ситуацию к урегулированию. И сформулирована таким образом, что вообще не допускает возможности трактования", — считает он.
"Действительно, из Киева звучат трактовки. Здесь как раз и есть самый большой камень преткновения", — пояснил представитель Кремля.
"Мы не трактуем, мы читаем, а в Киеве пытаются трактовать", — добавил он. И в этом очень серьезное расхождение.
Причем не нужно быть экспертом — достаточно прочитать текст соглашений, и сразу понятно, что сделано, а что нет, и кем это должно быть сделано, заключил Песков.
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Политика , Дмитрий Песков , Киев , Москва
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