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В Кремле заявили, что Россия отвергает обвинения Лондона в хакерских атаках 

Газета.Ru и ещё 7 35 минут назад
Россия опровергает голословные обвинения со стороны Лондона в хакерских атаках, Москва не имеет к этому отношения. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает корреспондент "Газеты.Ru".
"Мы сами все время сталкиваемся с подобными попытками совершения киберпреступления в отношении наших компьютерных баз, наших ведомств. Наши ведомства постоянно отражают эти атаки", — сказал представитель Кремля, отметив, что это общая проблема всех государств.
Ранее сообщалось, что Центр безопасности коммуникаций Канады, Агентство национальной безопасности США и британский Центр кибербезопасности сделали заявление, согласно которому в 2020 году Россия предпринимала несколько хакерских атак на различные учреждения США, Канады и Великобритании.
Спецслужбы утверждают, что Россия предпринимала хакерскую атаку с целью похитить данные о разработке вакцины от COVID-19. В Кремле назвали обвинения голословными.
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Политика , Видео , Дмитрий Песков , АНБ , Газета.Ru
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