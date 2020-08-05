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Кравчука призвали не искать «острых ощущений» после слов о статусе Крыма 

РИА Новости и ещё 3 2 часа назад
Мурадов: Кравчуку захотелось острых ощущений
Фото: РИА Новости
Постпред Крыма при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов после слов украинского экс-президента Леонида Кравчука призвал его не искать на крымской теме "острых ощущений": статус крымского полуострова не подлежит обсуждению.
Ранее первый президент Украины, представитель Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что контактная группа по урегулированию ситуации в Донбассе не может заниматься вопросом возвращения Украине Крыма, для этого должна быть создана другая делегация с крымскими татарами в составе. Он отметил, что в Конституции Украины необходимо уточнить, что Крым является не просто территориальной автономией, а национальной территорией.

"Вопрос Крыма в соответствии с волеизъявлением крымского народа закрыт окончательно и обсуждению не подлежит. Видимо, бывшему украинскому президенту захотелось острых ощущений, коли он заговорил о российском Крыме", — сказал РИА Новости Мурадов.

Он отметил, что недопустимо ставить под вопрос территориальную целостность России, закрепленную в конституции. "Для Крыма и крымчан это имеет первостепенное значение. Это гарантия того, что любые лица, посягающие на наши конституционные принципы, получат законный и жесткий ответ", — подчеркнул Мурадов.
По его словам, рассуждения Кравчука вызывают лишь подозрения, что он не желает выстраивать диалог по имплементации минских соглашений по Донбассу, "которого можно окончательно лишиться, разглагольствуя о не принадлежащих Украине территориях".
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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Политика , В мире , Новости регионов , Георгий Мурадов , Леонид Кравчук , ООН , РИА Новости , Республика Крым
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