Мурадов: Кравчуку захотелось острых ощущений

Ранее первый президент Украины , представитель Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что контактная группа по урегулированию ситуации в Донбассе не может заниматься вопросом возвращения Украине Крыма, для этого должна быть создана другая делегация с крымскими татарами в составе. Он отметил, что в Конституции Украины необходимо уточнить, что Крым является не просто территориальной автономией, а национальной территорией.

"Вопрос Крыма в соответствии с волеизъявлением крымского народа закрыт окончательно и обсуждению не подлежит. Видимо, бывшему украинскому президенту захотелось острых ощущений, коли он заговорил о российском Крыме", — сказал РИА Новости Мурадов.

Он отметил, что недопустимо ставить под вопрос территориальную целостность России, закрепленную в конституции. "Для Крыма и крымчан это имеет первостепенное значение. Это гарантия того, что любые лица, посягающие на наши конституционные принципы, получат законный и жесткий ответ", — подчеркнул Мурадов.

По его словам, рассуждения Кравчука вызывают лишь подозрения, что он не желает выстраивать диалог по имплементации минских соглашений по Донбассу, "которого можно окончательно лишиться, разглагольствуя о не принадлежащих Украине территориях".