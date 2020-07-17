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Путин требует от всех госслужащих полной открытости, заявили в Кремле 

Парламентская газета 1 час назад
Кремль рассказал о требованиях Путина к госслужащим
Фото: ТАСС
Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин требует от всех госслужащих полной открытости и готовности реагировать на проблемы. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Президент требует от всех государственных служащих полной открытости. Полной открытости к людям, готовности отвечать на вопросы, готовности без излишней забюрократизированности реагировать на проблемы», — сказал официальный представитель Кремля в интервью одному из радио.
Он также отметил, что такие требования относятся и к нему самому как к пресс-секретарю главы государства.
Ранее Владимир Путин заявлял, что российское Правительство и руководители регионов работают как одна команда. Президент также усомнился в том, что кто-то вдруг отказался бы исполнять решения кабмина или главы государства, посчитав их нецелесообразными.
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Политика , Дмитрий Песков , Владимир Путин , Правительство РФ
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