Кремль рассказал о требованиях Путина к госслужащим

Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин требует от всех госслужащих полной открытости и готовности реагировать на проблемы. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Президент требует от всех государственных служащих полной открытости. Полной открытости к людям, готовности отвечать на вопросы, готовности без излишней забюрократизированности реагировать на проблемы», — сказал официальный представитель Кремля в интервью одному из радио.

Он также отметил, что такие требования относятся и к нему самому как к пресс-секретарю главы государства.