Кремль рассказал о требованиях Путина к госслужащим

Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин требует от всех госслужащих полной открытости и готовности реагировать на проблемы. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Президент требует от всех государственных служащих полной открытости. Полной открытости к людям, готовности отвечать на вопросы, готовности без излишней забюрократизированности реагировать на проблемы», — сказал официальный представитель Кремля в интервью одному из радио.
Он также отметил, что такие требования относятся и к нему самому как к пресс-секретарю главы государства.
Ранее Владимир Путин заявлял, что российское Правительство и руководители регионов работают как одна команда. Президент также усомнился в том, что кто-то вдруг отказался бы исполнять решения кабмина или главы государства, посчитав их нецелесообразными.