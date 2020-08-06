Зловещее предупреждение российского посла

В своем первом газетном интервью с момента назначения в прошлом году посол Путина Андрей Келин отверг обвинения в российском вмешательстве в британскую политику.

Отметая подозрения в кремлевской кампании по взлому и вмешательству, г-н Келин сказал: «Мне кажется, что Британия сильно преувеличивает свое место в сознании русских».

Келин опроверг предположения, что Москва сливала конфиденциальные документы, взламывала электронную переписку Лиама Фокса или пыталась выкрасть исследования британской вакцины от коронавируса. Еще он не согласился с тем, что Россия вмешивалась в референдум по Брекситу и отклонил обвинения, что Москва в прошлом месяце испытала «космическое оружие».

В прошлом месяце Вестминстерский комитет по разведке и безопасности назвал политическое вмешательство России в Британию «новой нормальностью», предупредив, что правительство «сильно недооценило» Кремль.

В ответ г-н Келин обвинил Великобританию в том, что она «льет в нашу сторону потоки грязи», а об отношениях между Лондоном и Москвой высказался так: «Я бы не сказал, что они на нулевом уровне, но близки к замерзанию».

В 2018 году тогдашний премьер-министр Тереза Мэй выслала 23 российских дипломата в ответ на покушение на жизнь бывшего шпиона Сергея Скрипаля с использованием нервно-паралитического яда «Новичок». Г-н Келин сказал, что надеется улучшить отношения с Великобританией после отравления в Солсбери, но признал, что вряд ли это выйдет «гладко».

В ответ на ряд обвинений против своей страны г-н Келин сказал: «Такое не способствует желанию улучшать отношения и налаживать диалог со стороны Москвы. Мы терпеливы и не спешим».

Г-н Лебедев, владелец газеты London Evening Standard и сын бывшего агента КГБ получил пэрство спустя несколько дней после публикации доклада, в котором отмечалось, что Россия пытается заручиться поддержкой со стороны истеблишмента — в том числе через членов Палаты лордов.

Г-н Келин эти обвинения сгладил: «Мне кажется, Британия сильно преувеличивает свое место в сознании русских. Место и значение Великобритании в российской политике не столь велико. У нас есть намного более серьезные проблемы».

Еще г-н Келин отверг заявления комитета по разведке и безопасности, что российские олигархи превратили Лондон «прачечную самообслуживания» для отмывания своих грязных денег. «Олигархи — это богатые люди, которые могут влиять на президента», — прокомментировал он. «Последние олигархи были в России лет 20 назад. Те богатые люди, что живут здесь [в Великобритании], основная их масса просто бежала из России, потому что скрываются от правосудия — от обвинений в неуплате налогов, мошенничестве и других преступных действиях».

«Если британские власти решат предоставить нам больше информации об этих людях или одобрить наши запросы об их экстрадиции, мы будем это только приветствовать», — подчеркнул посол.

За докладом комитета последовали новые подозрения во вмешательстве: Россию обвинили в краже торговых документов. Подозревается, что она взломала электронную переписку бывшего министра Лиама Фокса.

Хотя по сообщению сведущих лиц, взлом «имел признаки операции государственного уровня», г-н Келин сказал: «Я понятия не имею об этом инциденте. Эти обвинения выдуманные, если не сказать ложные. Это бессмысленные обвинения, которые мы не понимаем».

Келин опроверг, что Россия пыталась выкрасть данные исследований коронавируса. Он утверждает, что его соотечественники ближе англичан к научному прорыву, и выразил надежду, что вакцина поступит в производство к октябрю.

Кроме того, г-н Келин заявил, что Россия сама вынуждена отбиваться от киберугроз — лишь за один июньский день атак со стороны Великобритании было около 500 тысяч.

Доклад, предваряющий его комментарии, обвинил министров в бездействии в расследовании возможного вмешательства Москвы в референдум по Брекситу. На прямой вопрос о причастности его страны г-н Келин ответил: «Нет, потому что политически мы в этом не заинтересованы. Для нас нет смысла выбирать какую-то из сторон».

Посол также отмахнулся от обвинений, что Россия угрожает миру в космосе, запустив в прошлом месяце ракетоподобный снаряд — эта операция уже вызвала осуждение со стороны Вестминстера и Вашингтона.

На вопрос, не пора ли России исправиться, г-н Келин ответил: «Ничего менять мы не будем».

О перспективах оттепели в отношениях с Великобританией он сказал: «Мы живем на одном континенте, и рано или поздно нормализовать отношения нам, конечно, придется. Это неизбежно».