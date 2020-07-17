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Песков ответил на вопрос о переносе единого дня голосования 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 3 33 минуты назад
Песков заявил об отсутствии позиции по переносу единого дня голосования
Фото: ТАСС
В Кремле пока нет позиции по возможному переносу единого дня голосования с сентября, который глава ЦИК Элла Памфилова назвала самым неудачным для этого месяцем, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Я в данном случае не могу озвучить никакую позицию по этому вопросу», — сказал Песков, передает РИА «Новости».
Так он ответил на вопрос, как в Кремле относятся к мнению главы ЦИК Эллы Памфиловой о переносе единого дня голосования с сентября в случае, если выборы будут проходить в течение нескольких дней.
Напомним, в четверг руководитель Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что единый день голосования, который в России проходит в сентябре, в будущем необходимо перенести.
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Политика , Дмитрий Песков , Элла Памфилова , Центризбирком России , РИА Новости
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