Песков заявил об отсутствии позиции по переносу единого дня голосования

В Кремле пока нет позиции по возможному переносу единого дня голосования с сентября, который глава ЦИК Элла Памфилова назвала самым неудачным для этого месяцем, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Я в данном случае не могу озвучить никакую позицию по этому вопросу», — сказал Песков, передает РИА «Новости».
Так он ответил на вопрос, как в Кремле относятся к мнению главы ЦИК Эллы Памфиловой о переносе единого дня голосования с сентября в случае, если выборы будут проходить в течение нескольких дней.
Напомним, в четверг руководитель Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что единый день голосования, который в России проходит в сентябре, в будущем необходимо перенести.