В Совфеде прокомментировали ситуацию с беспилотниками 

«Практическая реализация концепции в период с 2020 по 2026 год будет включать проведение серии научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, отработку новых технологий в зонах интеграционного тестирования, создание и отработку сценариев интеграции на моделирующих комплексах», — сообщил он.