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В Совфеде прокомментировали ситуацию с беспилотниками 

RT на русском и ещё 4 1 час назад
В Совфеде прокомментировали ситуацию с беспилотниками
Фото: Reuters
Председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев рассказал о концепции интеграции беспилотников в единое воздушное пространство России.

«Неурегулированность использования БПЛА создаёт угрозу охраняемым объектам, общественной безопасности, а также может нарушать неприкосновенность частной жизни граждан», — заявил он в беседе с «Парламентской газетой».

По его словам, нормативно-правового регулирования требуют такие вопросы, как обеспечение безопасности беспилотных воздушных судов, создание условий развития рынка беспилотных воздушных услуг, использование пространства для совместных полётов пилотируемой и беспилотной авиации.
Как отметил сенатор, Минтранс России вместе с заинтересованными структурами разработал проект концепции, издание которой ожидается до конца 2020 года.

«Практическая реализация концепции в период с 2020 по 2026 год будет включать проведение серии научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, отработку новых технологий в зонах интеграционного тестирования, создание и отработку сценариев интеграции на моделирующих комплексах», — сообщил он.

Ранее военный обозреватель Илья Крамник прокомментировал возможность России проводить военные операции с участием беспилотников.
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Комментарии
Политика , Зона 51 , Человек года , Виктор Бондарев , Совет Федерации , Минтранс РФ , Парламентская газета
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