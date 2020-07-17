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Трутнев заявил о скором назначении врио главы Хабаровского края 

Rambler News Service 47 минут назад
Трутнев заявил о скором назначении врио главы Хабаровского края
Фото: ТАСС
Решение о назначении временно исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края в ближайшее время будет принято президентом России Владимиром Путиным, заявил полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.
«Вопрос будет решать президент РФ. Он будет его решать, основываясь на позиции следственных органов. Я не знаю, когда будет такой доклад, но думаю, что долго ждать не придется и в ближайшее время решение будет принято, потому что отсутствие этих решений приводит к некоторой нестабильности. Люди не понимают, что происходит», — приводит слова Трутнева ТАСС.
16 июля Мосгорсуд признал законным решение Басманного суда о заключении под стражу губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. 10 июля он был арестован Басманным судом Москвы до 9 сентября 2020 года.
9 июля официальный представитель СК России Светлана Петренко сообщила, что в отношении губернатора Хабаровского края Сергея Фургала возбуждено уголовное дело по подозрению в организации покушения на убийство и убийства ряда предпринимателей, он был задержан.
По данным следствия, губернатор Хабаровского края причастен к организации убийств и покушения на убийство предпринимателей, совершенных организованной преступной группой в 2004-2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области.
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Комментарии 1
Политика , Юрий Трутнев , Светлана Петренко , Сергей Фургал , Владимир Путин , Мосгорсуд , СКР , ИТАР-ТАСС , Хабаровский Край
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