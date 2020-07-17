Трутнев заявил о скором назначении врио главы Хабаровского края 

«Вопрос будет решать президент РФ. Он будет его решать, основываясь на позиции следственных органов. Я не знаю, когда будет такой доклад, но думаю, что долго ждать не придется и в ближайшее время решение будет принято, потому что отсутствие этих решений приводит к некоторой нестабильности. Люди не понимают, что происходит», — приводит слова Трутнева ТАСС.

16 июля Мосгорсуд признал законным решение Басманного суда о заключении под стражу губернатора Хабаровского края Сергея Фургала . 10 июля он был арестован Басманным судом Москвы до 9 сентября 2020 года.

9 июля официальный представитель СК России Светлана Петренко сообщила, что в отношении губернатора Хабаровского края Сергея Фургала возбуждено уголовное дело по подозрению в организации покушения на убийство и убийства ряда предпринимателей, он был задержан.

По данным следствия, губернатор Хабаровского края причастен к организации убийств и покушения на убийство предпринимателей, совершенных организованной преступной группой в 2004-2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области.