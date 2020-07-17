«Это не вопрос Кремля»: что привезет Мишустин Лукашенко

В числе наиболее острых вопросов — формирование общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов. Визит российского премьера пройдет на фоне президентской избирательной кампании в Белоруссии. После снятия с дистанции главных оппозиционных кандидатов в Минске и ряде других городов прошли акции протеста. Какие сигналы подает Москва Минску?

Александр Лукашенко — один из тех политиков, которые в трудных для себя ситуациях не прочь пойти на обострение. Ему мало показалось ареста бывшего главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико по целому ряду скандальных экономических обвинений, в том числе по отмыванию денег и использованию некоей «иностранной помощи» в своей избирательной кампании.

Белорусские власти еще и арестовали счета жены заместителя главы российского Минфина Андрея Круглова , в прошлом одного из топ-менеджеров «Газпрома» , чем придали наглядности обвинениям в «иностранном вмешательстве» в белорусские выборы. Хотя говорить о том, что Москва могла бы подержать Бабарико с его вполне очевидной националистической платформой против Лукашенко — это примерно то же самое, что в свое время фантазировать на тему о поддержке кандидатом в украинские президенты Виктора Ющенко против Виктора Януковича.

Возможно, поэтому в Москве на все эти предвыборные шалости и даже грязные намеки Лукашенко смотрят почти снисходительно. Так, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что дело Белгазпромбанка, главными акционерами которого выступают «Газпром» и Газпромбанк , — «это не вопрос Кремля».

И уж тем более не вопрос Кремля, получается, арест, в сущности, жалких 3 млн евро на счетах супруги замминистра финансов России. Возможно, впрочем, что, делая столь безразличное выражение лица, Москва дает понять, что превратить дело Белгазпромбанка в средство шантажа России не получится.

Российские власти продолжают внешне безучастно относиться и ко всем перипетиям белорусской избирательной кампании, включая акции протеста и их жестокое подавление. Белорусская оппозиция решила объединить предвыборные штабы двух снятых системных умеренных кандидатов Бабарико и Валерия Цепкало в пользу супруги посаженного за решетку политического блогера Светланы Тихановской.

Однако пока силы оппозиционеров выглядят все же недостаточными для того, чтобы организовать именно массовую кампанию в свою пользу, да так, чтобы всерьез напугать не только Лукашенко, но и верные ему и действующие пока весьма жестко силовые структуры. Хотя в отдаленном будущем, если режим Лукашенко все же падет, нынешняя белорусская оппозиция может припомнить Москве ее поддержку Лукашенко и пренебрежение всякими контактами с оппозиционными лидерами.

Москва привыкла в Белоруссии иметь дело именно с Лукашенко, изучила его слабые и сильные места. И, в общем, не без основания исходит из того, что при всех его закидонах, капризах и склонности к политическому шантажу деваться ему от России особо некуда. И не только по причине полного расхождения, так сказать, «политических манер» с Европой, но и по чисто экономическим причинам.

Белоруссия закредитована именно Россией и по-прежнему зависит от нее в плане энергетических поставок. На днях были, видимо, в качестве мелкого предвыборного подарка Лукашенко, смягчены условия российского кредита на постройку Белорусской АЭС. Он пролонгирован на два года, а ставка по нему снижена до 3,3% годовых.

На заседании Евразийского межправительственного совета наверняка остро встанет и вопрос о тарифах на российский газ. Позиция Москвы, озвученная ранее Владимиром Путиным , состоит в том, что единый тариф на транспортировку и транзит газа в рамках Евразийского экономического союза возможен, но при наличии единого бюджета и единой системы налогообложения.

Белоруссия даже в рамках Союзного государства ни о каких общих налогах слышать не хочет. При этом на пару с Арменией Минск настаивает на снижении цен на поставляемый российский газ на том основании, что сейчас в Европу «Газпром» продает его на фоне резкого падения цен на энергоносители гораздо дешевле. Так, в конце весны цена на поставляемый в Евросоюз «Газпромом» газ была около 65 долларов за тысячу кубометров, тогда как для Белоруссии — 127 долларов.

Правда, раньше, когда долгосрочные цены на российский газ были годами намного ниже для той же Армении, чем для Европы, никто не жаловался на несправедливость ценообразования. Насколько удастся Лукашенко убедить Москву поддержать его накануне выборов не только политически, но еще и рублем и газом, возможно, станет ясно уже 17 июля. Правда, потом ему все равно не избежать задушевных разговоров об углублении интеграции в рамках Союзного государства.