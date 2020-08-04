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В Совфеде заявили о готовности России помочь Ливану 

Lenta.ru и ещё 7 47 минут назад
В Совфеде заявили о готовности России помочь Ливану
Фото: РИА Новости
Россия готова помочь Ливану в расследовании взрыва в Бейруте, при котором, по последним данным, погибло более 60 человек. Об этом в беседе с РИА Новости заявил член Совета федерации Олег Морозов.

«Думаю, если нас попросят оказать соответствующую помощь и в расследовании, то, конечно, мы поможем», — сказал он.

Сенатор также добавил, что Москва уже оказывает помощь пострадавшим. По его словам, это в традициях российской международной политики.
Мощный взрыв произошел в районе порта Бейрута вечером 4 августа. Пострадало множество кварталов города, в том числе взрывной волной оказалось задето посольство России. По уточненным данным, как минимум 63 человека погибли, еще более трех тысяч пострадали.
По официальной информации, в порту взорвалась опасная аммиачная селитра. При этом местное телевидение сообщило, что сдетонировал конфискованный девять лет назад с одного из судов контрабандный груз взрывоопасных веществ, который хранился на складе в порту для дальнейшей переработки или уничтожения.
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Комментарии
Политика , Олег Морозов , Совет Федерации , РИА Новости , Бейрут , Ливан
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