«Россия не бьет посуду в ссоре с Минском»

«Если в семейной ссоре одна из сторон начинает бить посуду, то бить посуду в ответ — худшая реакция. Только на потеху соседям. Россия не бьет посуду в нашей семейной ссоре. И слава Богу», — написал Косачев на своей странице в Facebook.

При этом сенатор отметил, что времена после выборов не за горами.

«И они обязательно наступят», — добавил глава международного комитета Совета Федерации.

Напомним, во вторник Лукашенко в ходе своего обращения к народу и парламенту заявил, что Москва всегда будет ближайшим союзником Минска. При этом он отметил, что Россия напрасно поменяла «братские отношения» с Белоруссией на «партнерские».

Президентские выборы пройдут в Белоруссии 9 августа, кандидатами зарегистрированы пять человек.