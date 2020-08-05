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Косачев сравнил кризис в отношениях России и Белоруссии с семейной ссорой 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 4 32 минуты назад
«Россия не бьет посуду в ссоре с Минском»
Фото: ТАСС
Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев выразил мнение, что российско-белорусские отношения похожи на семейную ссору, в которой Москва занимает более выдержанную позицию.

«Если в семейной ссоре одна из сторон начинает бить посуду, то бить посуду в ответ — худшая реакция. Только на потеху соседям. Россия не бьет посуду в нашей семейной ссоре. И слава Богу», — написал Косачев на своей странице в Facebook.

При этом сенатор отметил, что времена после выборов не за горами.

«И они обязательно наступят», — добавил глава международного комитета Совета Федерации.

Напомним, во вторник Лукашенко в ходе своего обращения к народу и парламенту заявил, что Москва всегда будет ближайшим союзником Минска. При этом он отметил, что Россия напрасно поменяла «братские отношения» с Белоруссией на «партнерские».
Президентские выборы пройдут в Белоруссии 9 августа, кандидатами зарегистрированы пять человек.
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Политика , Константин Косачев , Совет Федерации , Москва
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