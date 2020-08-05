«Россия не бьет посуду в ссоре с Минском»

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев выразил мнение, что российско-белорусские отношения похожи на семейную ссору, в которой Москва занимает более выдержанную позицию.
«Если в семейной ссоре одна из сторон начинает бить посуду, то бить посуду в ответ — худшая реакция. Только на потеху соседям. Россия не бьет посуду в нашей семейной ссоре. И слава Богу», — написал Косачев на своей странице в Facebook.
При этом сенатор отметил, что времена после выборов не за горами.
«И они обязательно наступят», — добавил глава международного комитета Совета Федерации.
Напомним, во вторник Лукашенко в ходе своего обращения к народу и парламенту заявил, что Москва всегда будет ближайшим союзником Минска. При этом он отметил, что Россия напрасно поменяла «братские отношения» с Белоруссией на «партнерские».
Президентские выборы пройдут в Белоруссии 9 августа, кандидатами зарегистрированы пять человек.