Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Трутнев рассказал о бесполезности митингов в Хабаровском крае 

News.ru и ещё 2 16 минут назад
Трутнев посчитал митинги в Хабаровске бесполезными
Фото: Дмитрий Моргулис/ТАСС
Выход жителей Хабаровского края на митинги после задержания губернатора Сергея Фургала не повлияет на правосудие. Об этом заявил вице-премьер — полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.
Если вы хотите знать моё мнение, повлияют ли митинги на правосудие Российской Федерации — не повлияют. Уголовный кодекс никто не отменит, все следственные действия будут осуществляться в соответствии с законодательством, — отметил Трутнев в интервью РИА Новости.
Полпред добавил, что в скором времени в суде следствие расскажет, по каким причинам возникли обвинения в адрес Фургала, и на это никак не повлияет проведение митингов.
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал был задержан 9 июля. 10 июля Басманный суд Москвы арестовал его на срок до 9 сентября. Виновным он себя не признаёт.
Ранее NEWS.ru сообщал, что в Хабаровске десятки тысяч человек вышли на несанкционированную акцию протеста против ареста местного губернатора Сергея Фургала. Протестующие потребовали вернуть политика из Москвы и судить его в родном регионе. Их не остановили ни ограждения на центральной площади, ни увещевания представителя администрации о риске распространения COVID-19. Опрошенные NEWS.ru эксперты считают, что это — серьёзный звонок для Кремля.
Видео дня. Ивлеева подарила мужу часы по цене квартиры в Москве
News.ru: последние новости
Песков прокомментировал перекрытие улиц во время протестов Песков прокомментировал перекрытие улиц во время протестов Зачем первому губернатору Хабаровского края меняют статью Зачем первому губернатору Хабаровского края меняют статью США ввели новые санкции против россиян США ввели новые санкции против россиян
Комментарии 4
Политика , Общество , Юрий Трутнев , Сергей Фургал , РИА Новости , Хабаровский Край
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Харламов представил новую пассию
Харламов представил новую пассию
Заробитчане едут домой: Польша избавляется от украинцев
Заробитчане едут домой: Польша избавляется от украинцев
Пропавшую 16-летнюю девушку нашли в скотомогильнике
Пропавшую 16-летнюю девушку нашли в скотомогильнике
Встречи не будет: Кремль прокомментировал желание Трампа
Встречи не будет: Кремль прокомментировал желание Трампа
Видео
12 килограмм марихуаны в посылках из США попали на видео
00:56
12 килограмм марихуаны в посылках из США попали на видео
Происшествия
Тверк депутата под «Хочу попу, как у Ким» попал на видео
00:55
Тверк депутата под «Хочу попу, как у Ким» попал на видео
Политика В мире
Опубликовано видео самой яркой за последние 7 лет кометы
00:35
Опубликовано видео самой яркой за последние 7 лет кометы
Наука и техника
Опубликовано видео задержания обнаженной окровавленной рэперши
01:57
Опубликовано видео задержания обнаженной окровавленной рэперши
Происшествия США
Турция дала России обещание по поводу С-400
03:42
Турция дала России обещание по поводу С-400
Армия
Закатившая скандал в метро беременная аниматор попала на видео
01:30
Закатившая скандал в метро беременная аниматор попала на видео
Происшествия
Полицейские изнасиловали россиянку и попали на видео
00:59
Полицейские изнасиловали россиянку и попали на видео
Происшествия
Появилось видео спасения тонущего подростка
04:32
Появилось видео спасения тонущего подростка
Происшествия
Инвалид покорил вершину горы и попал на видео
03:50
Инвалид покорил вершину горы и попал на видео
Общество
Опубликовано видео выписки испытателей вакцины
00:59
Опубликовано видео выписки испытателей вакцины
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение