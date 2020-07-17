Врио губернатора Хабаровского края назначит президент 

Решение о назначении временно исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края может быть принято в ближайшее время, сообщает РИА «Новости».
По словам вице-премьера правительства, полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева, вопрос о назначении врио главы региона будет решать президент, основываясь на позиции органов следствия.
Губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали сотрудники Следственного комитета и ФСБ по подозрению в организации убийств предпринимателей в 2000-е годы. 16 июля Мосгорсуд признал арест Фургала законным.