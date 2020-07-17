Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В России назвали причины выхода США из Договора по открытому небу 

Lenta.ru и ещё 5 1 час назад
Россия назвала причины выхода США из ДОН
Фото: Георгий Зимарев / РИА Новости
Начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков перечислил их в интервью газете Минобороны «Красная звезда».
По его мнению, есть как минимум две причины. Также, по его словам, действительные причины выхода США из ДОН «не те, которые декларируются американцами».
«Первая. Желание американцев поставить под контроль весь космос (системы связи, навигации, контроля космического мусора, дистанционного зондирования земли и другие), и на этом хорошо зарабатывать в будущем, продавая соответствующие материалы», — отметил он.
Вторая причина, по его мнению, нежелание США допускать инспекцию своей территории. Она связана с тем, что выросли преимущества российской стороны в получении информации, считает Рыжков. Начальник Центра добавил, что «на направлении внедрения в ДОН передовых технологий» Россия обогнала партнеров примерно на шесть или даже семь лет.
«Из практики могу сказать, что при реализации договоров в сфере контроля над вооружениями имеют место разного рода спорные ситуации как правового, так и технического характера. Ведь в реализации ДОН участвуют 34 государства-участника, и у каждого из них есть свое понимание тех или иных положений договора. Но эти вопросы спокойно решаются в рамках консультативной комиссии», — подчеркнул он.
21 мая стало известно о решении США выйти из ДОН. В Белом доме объяснили такое намерение нарушениями со стороны Москвы — якобы Россия во время полетов над США следила за местонахождением американского президента. Москва отвергает обвинения Вашингтона.
Договор по открытому небу заключили в 1992 году, сейчас в него входят 24 страны-участницы. Согласно документу, страны-участницы могут совершать разведывательные полеты над территорией друг друга, чтобы следить за военной деятельностью и соблюдением действующих договоров в области контроля над вооружениями.
Видео дня. Ивлеева подарила мужу часы по цене квартиры в Москве
Последние новости
Раскрыт облюбованный женщинами из окружения Трампа бренд Раскрыт облюбованный женщинами из окружения Трампа бренд Стало известно о ранении российских военных в результате авиаудара Турции Стало известно о ранении российских военных в результате авиаудара Турции Азербайджан пригрозил ракетным ударом по армянской АЭС Азербайджан пригрозил ракетным ударом по армянской АЭС
Комментарии 2
Политика , Армия , В мире , Оружие , Учения НАТО , Сергей Рыжков , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лишилась красивых ягодиц из-за Covid
Лишилась красивых ягодиц из-за Covid
Россиян расстроили новостью о Турции
Россиян расстроили новостью о Турции
«Чепуха»: Горбачев ответил на обвинение Пушкова
«Чепуха»: Горбачев ответил на обвинение Пушкова
Западные СМИ раскрыли ключевого свидетеля по делу MH17
Западные СМИ раскрыли ключевого свидетеля по делу MH17
Видео
12 килограмм марихуаны в посылках из США попали на видео
00:56
12 килограмм марихуаны в посылках из США попали на видео
Происшествия
Тверк депутата под «Хочу попу, как у Ким» попал на видео
00:55
Тверк депутата под «Хочу попу, как у Ким» попал на видео
Политика В мире
Опубликовано видео самой яркой за последние 7 лет кометы
00:35
Опубликовано видео самой яркой за последние 7 лет кометы
Наука и техника
Опубликовано видео задержания обнаженной окровавленной рэперши
01:57
Опубликовано видео задержания обнаженной окровавленной рэперши
Происшествия США
Турция дала России обещание по поводу С-400
03:42
Турция дала России обещание по поводу С-400
Армия
Закатившая скандал в метро беременная аниматор попала на видео
01:30
Закатившая скандал в метро беременная аниматор попала на видео
Происшествия
Полицейские изнасиловали россиянку и попали на видео
00:59
Полицейские изнасиловали россиянку и попали на видео
Происшествия
Появилось видео спасения тонущего подростка
04:32
Появилось видео спасения тонущего подростка
Происшествия
Инвалид покорил вершину горы и попал на видео
03:50
Инвалид покорил вершину горы и попал на видео
Общество
Опубликовано видео выписки испытателей вакцины
00:59
Опубликовано видео выписки испытателей вакцины
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение