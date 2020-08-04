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Россия не направит наблюдателей на выборы в Белоруссию 

RT на русском и ещё 5 28 минут назад
Россия не направит наблюдателей на выборы в Белоруссию
Фото: РИА Новости
Центризбирком России не получал официального приглашения от Белоруссии для участия в наблюдении за выборами президента республики и принял решение не направлять туда своих наблюдателей.

«Во-первых, ЦИК России не получала традиционного официального приглашения со стороны своих белорусских коллег, которое заблаговременно направляется в соответствии с имеющимся двусторонним соглашением о сотрудничестве от 4 июня 1998 года», — приводит ТАСС слова главы российского ЦИК Эллы Памфиловой.

Она отметила, что российские наблюдатели обычно входят в состав миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ, которая в этом году также не поедет в Белоруссию.
По словам Памфиловой, российский ЦИК также не направит своих представителей и в составе наблюдательной миссии СНГ.
Шестые президентские выборы в Белоруссии пройдут 9 августа.
Ранее сообщалось, что ПАСЕ, несмотря на приглашение белорусской стороны, не отправит наблюдателей на предстоящие 9 августа президентские выборы в Белоруссии.
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Комментарии
Политика , В мире , СНГ , Убийство , Элла Памфилова , ОБСЕ , Центризбирком России , ИТАР-ТАСС
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