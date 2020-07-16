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Дмитрий Медведев заявил о «простоте и борзости» США 

Говорит Москва 30 минут назад
Медведев заявил о «простоте и борзости» США
Фото: Reuters
Так зампред Совета безопасности прокомментировал планы Вашингтона ввести санкции против российских газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток».
В своих социальных сетях Медведев написал, что Госдеп «всё назвал своими именами: это прямая угроза американскому бизнесу, он противоречит нашим интересам». «Мы хотим поставлять свой дорогой СПГ в Европу, а проект нам мешает. Конкуренции, конечно, не хотим, поскольку это наш бизнес», — привёл Медведев позицию Соединённых Штатов.
«Такова позиция Госдепа, и плевать на европейских партнёров, на солидарность в кризис и прочее. От такой простоты и борзости оторопь берёт, но, видимо, ситуация настолько плоха, что нужна любая имитация активности. И выборы на носу. Печально», — резюмировал бывший премьер-министр России.
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Политика , Дмитрий Медведев , Госдеп США
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