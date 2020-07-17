Козак предъявил ультиматум, Украина ответила своим 

На жесткий ультиматум заместителя главы администрации президента РФ Дмитрия Козака, потребовавшего от украинского руководства в кратчайшие сроки дезавуировать заявление заместителя главы украинской делегации на переговорах в Минске Алексея Резникова о необходимости пересмотра Минских соглашений, ответ дал не Владимир Зеленский, а Верховная Рада

Причем ответ настолько недвусмысленный, что Козак уже может полные основания исполнить свою угрозу — считать Украину вышедшей из Минских соглашений. Впрочем, к этому ещё вернемся.

Итак, Верховная Рада вчера приняла постановление, смысл которого в корне противоречит духу и букве соглашений. Ничего особенно нового в тексте документа не содержится. Требования, изложенные в нём, неоднократно звучали из уст самых разных политиков, включая двух президентов — прошлого и нынешнего — но решение парламента имеет совершенно иной политический вес. Это уже задокументированная позиция государства, отклоняться от которой по умолчанию не может никто из высших руководителей страны.

Постановлением дает старт местным выборам по всей территории Украины, исключая неподконтрольные территории: ОРДЛО и Крым. Там выборы, говорится в тексте, могут быть проведены только в том случае, если Россия выполнит пять обязательных условий. Мы с этими условиями хорошо знакомы.

Это «Вывод незаконных вооруженных формирований, управляемых, контролируемых и финансируемых Российской Федерацией, российских оккупационных войск, их военной техники с территории Украины»; «Восстановление полного контроля Украины над государственной границей»; «Восстановление конституционного строя и правопорядка на временно оккупированных территориях Украины»; «Обеспечение безопасности граждан Украины, проживающих на территориях Автономной Республики Крым, Донецкой и Луганской областей и города Севастополя».

Все перечисленные требования как раз можно считать кардинальным пересмотром Минских соглашений, на котором настаивают Резников и другие украинские политики. По сути дела речь идет о постановлении, где открытым текстом говорится, что Минские соглашения Украина выполнять не собирается и видела их, что называется, в гробу.

Кремль пока хранит молчание, не комментируя решение украинских депутатов, однако косвенной и, возможно, предварительной реакцией на происходящее можно считать заявление пресс-службы президента России о состоявшемся телефонном разговоре между ним и канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Отмечается буквально следующее:

«С обеих сторон дана негативная оценка недавним заявлениям официальных лиц Украины о необходимости пересмотра минского «Комплекса мер». Подтверждена безальтернативность Минских соглашений как единственной основы для урегулирования внутриукраинского конфликта. В этом контексте отмечена важность полной и безусловной реализации «Комплекса мер» и решений, принятых на саммитах «нормандского квартета», в том числе в Париже 9 декабря 2019 года».

Но «заявления», упомянутые в тексте — это уже ушедшая натура. Теперь Москве придётся иметь дело с оформленной парламентским постановлением официальной точкой зрения Киева, суть которой — в полном нежелании выполнять Минские соглашения. Я полагаю, что пауза, которую взял Кремль, объясняется тем, что ответ на этот провокационный ход должен быть очень серьёзным. Ведь речь идет ни много ни мало о похоронах мирного процесса, условия которого были согласованы в 2015 году.

Можно констатировать, что "Минска" уже нет и Москве надо искать, чем она его заменит. Очевидно, что Рада поставила точку в диалоге на Минской площадке, предъявив собственный ультиматум в ответ на угрозу Козака. Есть вероятность того, что Париж и Берлин придут в бешенство от такого самоуправства украинского парламента и в жесткой форме потребуют от Зеленского изменить ход событий. Ему придётся выкинуть белый флаг, поскольку Украина критически зависима от помощи и кредитов Евросоюза и европейских государств.

Однако ожидать, что дело сдвинется с мёртвой точки, точно не приходится. Украинский президент под пристальным присмотром ультрарадикалов не сделает ни одного шага, угрожающего ему конфликтом с ними.

Изменившийся тон заявлений из Москвы, как мне представляется, говорит о том, что там понимают, что переговоры превратились в мертвую зыбь и надо что-то менять в конфигурации всех процессов. Иначе конфликт в Донбассе рискует затянуться на много лет. Собственно, оценка Кремлём постановления Верховной Рады должна будет дать представление о том, как Россия намерена разрубить завязанный Украиной Гордиев узел.