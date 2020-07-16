МИД опубликовал доклад о правах человека на Украине 

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Российское внешнеполитическое ведомство опубликовало доклад о ситуации с правами человека на Украине , сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова

«Министерством иностранных дел России подготовлен доклад о ситуации с правами человека на Украине. Он опубликован на сайте МИД. В документе отражено неблагополучное положение дел в данной области в этой стране, фиксируются системные нарушение прав и свобод человека», — приводит слова Захаровой ТАСС.

Она добавила, что украинские власти на постоянной основе принимают законы, которые «идут вразрез с нормами национального законодательства, международными обязательствами в правозащитной сфере»

«Под искусственно созданным предлогом необходимости борьбы с некой российской угрозой и сепаратизмом на Украине власти ведут преследование политических оппонентов, независимых журналистов, медиакомпаний, а также неугодных властям членов общественных организаций», — цитирует дипломата РИА «Новости».

Захарова пояснила, что под надуманными предлогами оправдываются ограничения прав внутренне перемещаемых лиц, бежавших из зоны конфликта на востоке страны.

«В последнее время для оправдания подобных неприглядных действий используется ссылка на новую коронавирусную инфекцию. Властями Украины осуществляется целенаправленная политика оправдания и героизации нацистских преступников, и их украинских пособников», — добавила представитель МИД.

Праворадикалы открыто пропагандируют расовую ненависть, в результате чего лица, принадлежащие к этническим нацменьшинствам нередко сталкиваются с дискриминацией, подчеркнула Захарова.

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