Захарова: США поощряют деятельность террористов в Сирии

США поставляют экстремистам оружие в оккупированные американскими силами районы Сирии, а также тренируют боевиков. Об этом в четверг на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Обращает внимание такая странная закономерность: в районах присутствия США с террористами не только не покончено, но, наоборот, их поощряют к дальнейшей активности. Так, поступает информация о том, что силы, оккупирующие зону безопасности вокруг Эт-Танфа — речь идет об американцах — тренируют и снабжают оружием боевиков незаконных формирований, — сказала Захарова. — Делается это для диверсионных акций в других частях Сирии. По сообщениям СМИ, на днях сирийские военнослужащие задержали трех экстремистов, которые подтвердили, что участвовали в нападениях на российские и сирийские объекты по заданиям американских инструкторов".
Дипломат указала на то, что в целом на обстановку в Заевфратье влияет ряд взрывоопасных факторов — активизация боевиков запрещенной в РФ организации "Исламское государство", незаконное присутствие американских военных, обострение гуманитарных проблем, рост выступлений местного населения против курдских властей.
"Мы исходим из того, что достижение прочной безопасности, стабильности на северо-востоке Сирии в целом возможно только на основе полного восстановления суверенитета и территориальной целостности страны", — резюмировала Захарова.