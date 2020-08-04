Улан-Удэ закупит автобусы с цитатами Путина 

Мэрия Улан-Удэ намерена закупить автобусы с цитатами президента России Владимира Путина на общую сумму 200 млн рублей.

Об этом сообщает издание «Тайга.инфо», ссылаясь на сайт госзакупок. По его данным, на каждый такой автобус будет потрачено 4,7 млн рублей. Средства будут выделены из федерального и регионального бюджетов.

На данный момент в городе объявлен конкурс на поставку таких автобусов, всего будет закуплено 42 машины вместимостью не менее 50 человек. На их бортах будут размещены высказывания Путина, например, Народный бюджет — инициатива людей" и «Дальний Восток — ключевое направление развития». Окончательные формулировки будут утверждены после заключения контракта. Автобусы должны быть новыми, однако выпущены «не ранее 2020 года».

Ранее NEWS.ru писал о том, что треть российских путешественников будет добираться до места отдыха в этом году на самолёте. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведённого интернет-порталом. Каждый двадцатый путешественник выбрал автобус и лишь два процента будут путешествовать на корабле.