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Кремль высказался об аресте Сафронова 

Артём Кульша 51 минуту назад
Мнение Кремля о заключении под стражу советника генерального директора государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрия Рогозина Ивана Сафронова совершенно неважно. Об этом, как сообщает «Коммерсант», заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.
7 июля, как сообщал «Рамблер», 30-летний бывший журналист Сафронов был задержан в Москве по подозрению в работе на специальные службы Чехии и передаче информации о поставках российского оружия в Африку и на Ближний Восток. Следствие предъявило ему обвинение в государственной измене, а суд — арестовал. Сафронов не признал вину.
«Мы знаем его как очень талантливого, хорошего журналиста», — заявил сегодня Песков.
Он напомнил, что Сафронов на протяжении не одного года входил в кремлевский пресс-пул и пул премьер-министра России, когда эту должность занимал Путин. На вопрос относительно мнения Кремля о целесообразности содержания Сафронова под стражей Песков ответил, что оно совершенно неважно.
«Не Кремль принимает решение, содержать человека под стражей или выпускать. Это решение может принять только суд», — напомнил он.
Комментарии
Политика , Видео , Дмитрий Рогозин , Дмитрий Песков , Иван Сафронов , Владимир Путин , Роскосмос
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