Кремль высказался об аресте Сафронова 

7 июля, как сообщал «Рамблер», 30-летний бывший журналист Сафронов был задержан в Москве по подозрению в работе на специальные службы Чехии и передаче информации о поставках российского оружия в Африку и на Ближний Восток. Следствие предъявило ему обвинение в государственной измене, а суд — арестовал. Сафронов не признал вину.

«Мы знаем его как очень талантливого, хорошего журналиста», — заявил сегодня Песков.

Он напомнил, что Сафронов на протяжении не одного года входил в кремлевский пресс-пул и пул премьер-министра России, когда эту должность занимал Путин. На вопрос относительно мнения Кремля о целесообразности содержания Сафронова под стражей Песков ответил, что оно совершенно неважно.

«Не Кремль принимает решение, содержать человека под стражей или выпускать. Это решение может принять только суд», — напомнил он.