Путин поручил полностью восстановить рынок труда в 2021 году 

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Задача полного восстановления рынка труда в 2021 году должна быть выполнена, и для роста занятости, доходов людей нужно использовать все инструменты, включая возможности федерального бюджета, заявил президент России Владимир Путин

"Сейчас самая главная наша задача экономической политики — восстановить уровень занятости, дать людям возможность работать, зарабатывать, обеспечивать свои семьи. Вновь подчеркну, задача полного восстановления рынка труда в 2021 году должна быть выполнена", — сказал президент на совещании по федеральному бюджету на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

"Для роста занятости, доходов людей нужно использовать все инструменты, включая, конечно же, возможности федерального бюджета", — добавил он.

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Президент заявил, что важно и дальше сохранить ответственную бюджетную политику, чтобы четко балансировать и наращивать устойчивость системы госфинансов.