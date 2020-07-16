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Путин поручил полностью восстановить рынок труда в 2021 году 

Прайм и ещё 12 1 час назад
Путин поручил полностью восстановить рынок труда в 2021 году
Фото: РИА Новости
Задача полного восстановления рынка труда в 2021 году должна быть выполнена, и для роста занятости, доходов людей нужно использовать все инструменты, включая возможности федерального бюджета, заявил президент России Владимир Путин.
"Сейчас самая главная наша задача экономической политики — восстановить уровень занятости, дать людям возможность работать, зарабатывать, обеспечивать свои семьи. Вновь подчеркну, задача полного восстановления рынка труда в 2021 году должна быть выполнена", — сказал президент на совещании по федеральному бюджету на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.
"Для роста занятости, доходов людей нужно использовать все инструменты, включая, конечно же, возможности федерального бюджета", — добавил он.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ФИНАНСЫ

Президент заявил, что важно и дальше сохранить ответственную бюджетную политику, чтобы четко балансировать и наращивать устойчивость системы госфинансов.
"Важно и в дальнейшем сохранить ответственную бюджетную политику, включая и бюджетное правило, и инфляционное таргетирование, чтобы четко балансировать и наращивать устойчивость всей системы государственных финансов", — сказал Путин.
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Политика , Социология , Владимир Путин
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