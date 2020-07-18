Кадыров отругал не подписанных на «Грозный» чиновников

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал «опасными людьми» чиновников, имеющие свои страницы в Instagram, но не подписанных на аккаунт телеканала «Грозный».

Об этом он заявил 16 июля, выступая в селе Хой Веденского района, сообщает Znak.com.

Я не понимаю, если у человека есть страница в Instagram, как он может не подписаться на канал ЧГТРК «Грозный». Вся информация находится там, — возмутился он.

По словам Кадырова, если госслужащий не интересуется ситуацией на своей родине, о том какие принимаются решения, какие происходят изменения, то он — не работник. Если ему нет до этого дела, то «его нельзя назвать товарищем на нашем пути».

Если он в соцсетях и не подписан на канал «Грозный» в YouTube, ВКонтакте, в других социальных сетях, то это опасный для нас человек, — подытожил Кадыров.

Чеченская государственная телерадиокомпания «Грозный» была основана в 2003 году, позднее Кадыров заявил о придании организации государственного статуса. Телеканал известен тем, что регулярно публикует извинения чеченцев, которых от них требует глава республики.