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Песков: Путин, выбирая врио главы Хабаровского края, будет исходить из ситуации в регионе 

ТАСС и ещё 1 1 час назад
Песков: Путин выберет врио главы Хабаровского края исходя из ситуации в регионе
Фото: ТАСС
Президент России Владимир Путин при назначении врио главы Хабаровского края будет руководствоваться ситуацией в регионе и расследованием уголовного дела в отношении краевого губернатора Сергея Фургала. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Что касается исполняющего обязанности, президент пока не принял решение. Разумеется, он будет руководствоваться анализом информации, которую он получает от органов следствия в плане того, как продвигается дело Фургала, а также ситуацией в регионе. Безусловно, долго регион не может оставаться без исполняющего обязанности руководителя", — сказал Песков.
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Политика , Дмитрий Песков , Сергей Фургал , Владимир Путин , Хабаровский Край
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