Песков: Путин выберет врио главы Хабаровского края исходя из ситуации в регионе

Президент России Владимир Путин при назначении врио главы Хабаровского края будет руководствоваться ситуацией в регионе и расследованием уголовного дела в отношении краевого губернатора Сергея Фургала. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Что касается исполняющего обязанности, президент пока не принял решение. Разумеется, он будет руководствоваться анализом информации, которую он получает от органов следствия в плане того, как продвигается дело Фургала, а также ситуацией в регионе. Безусловно, долго регион не может оставаться без исполняющего обязанности руководителя", — сказал Песков.