«Пожар до Владивостока»: Москва ответила Лукашенко

По словам Калашникова, ничего обидного в адрес России Лукашенко не сказал. Глава комитета Госдумы подчеркнул, что Москва не заинтересована в дестабилизации ситуации в Белоруссии.

4 августа Лукашенко во время обращения к народу и парламенту пригрозил пожаром «до Владивостока», если в Белоруссии произойдет дестабилизация обстановки и революция. Он призвал в преддверии президентских выборов, назначенных на 9 августа, не «подбрасывать ядерного оружия» и не «взрывать обстановку».

Баллотирующийся на шестой срок Лукашенко считает, что оппозиция планирует устроить революцию. Он жаловался на иностранное вмешательство в предвыборную кампанию со стороны «зарубежных кукловодов» и предупреждал, что республика может лишиться части своей территории. При этом президент отметил, что Белоруссия не собирается дружить «против кого-то», а Россия останется партнером Белоруссии.