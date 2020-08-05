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В Госдуме ответили на слова Лукашенко о пожаре «до Владивостока» 

Lenta.ru и ещё 1 17 минут назад
«Пожар до Владивостока»: Москва ответила Лукашенко
Фото: РИА Новости
Глава комитета Государственной думы по делам СНГ Леонид Калашников ответил на слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что если в стране произойдет дестабилизация обстановки и революция, то разгорится «пожар до Владивостока». Об этом пишет РБК.
По словам Калашникова, ничего обидного в адрес России Лукашенко не сказал. Глава комитета Госдумы подчеркнул, что Москва не заинтересована в дестабилизации ситуации в Белоруссии.
4 августа Лукашенко во время обращения к народу и парламенту пригрозил пожаром «до Владивостока», если в Белоруссии произойдет дестабилизация обстановки и революция. Он призвал в преддверии президентских выборов, назначенных на 9 августа, не «подбрасывать ядерного оружия» и не «взрывать обстановку».
Баллотирующийся на шестой срок Лукашенко считает, что оппозиция планирует устроить революцию. Он жаловался на иностранное вмешательство в предвыборную кампанию со стороны «зарубежных кукловодов» и предупреждал, что республика может лишиться части своей территории. При этом президент отметил, что Белоруссия не собирается дружить «против кого-то», а Россия останется партнером Белоруссии.
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Комментарии 2
Политика , В мире , СНГ , Ситуация в мире , Калашников Леонид Иванович , Александр Лукашенко , Госдума , Владивосток , Москва
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