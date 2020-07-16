России следует ввести штраф за неудаление запрещенной информации. Проект соответствующего федерального закона был опубликован в системе обеспечения законодательной деятельности.

Александр Хинштейн и Авторами законопроекта являются депутаты Государственной думы Сергей Боярский . Они предлагают штрафовать за неудаление информации или интернет-страницы, если обязанность по их удалению предусмотрена законодательством, физических лиц на 50-100 тысяч рублей, должностных лиц — на 200-400 тысяч рублей, юридических лиц — на 800 тысяч — четыре миллиона рублей.

Также предлагается штрафовать за неудаление интернет-страницы, содержащей призывы к осуществлению экстремистской деятельности, порнографические материалы с изображениями несовершеннолетних и информацию о способах, методах разработки, изготовления и использования запрещенных веществ, физических лиц на 100-200 тысяч рублей, должностных лиц — на 400-800 тысяч рублей, юридических лиц — на три-восемь миллионов рублей.

В пояснительной записке к проекту закона сказано, что он был разработан ради устранения правового пробела — ответственность за неудаление запрещенной информации до сих пор не была установлена.