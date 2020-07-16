Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В РФ может появиться новый штраф до 8 млн рублей 

Артём Кульша 39 минут назад
В России следует ввести штраф за неудаление запрещенной информации. Проект соответствующего федерального закона был опубликован в системе обеспечения законодательной деятельности.
Авторами законопроекта являются депутаты Государственной думы Александр Хинштейн и Сергей Боярский. Они предлагают штрафовать за неудаление информации или интернет-страницы, если обязанность по их удалению предусмотрена законодательством, физических лиц на 50-100 тысяч рублей, должностных лиц — на 200-400 тысяч рублей, юридических лиц — на 800 тысяч — четыре миллиона рублей.
Также предлагается штрафовать за неудаление интернет-страницы, содержащей призывы к осуществлению экстремистской деятельности, порнографические материалы с изображениями несовершеннолетних и информацию о способах, методах разработки, изготовления и использования запрещенных веществ, физических лиц на 100-200 тысяч рублей, должностных лиц — на 400-800 тысяч рублей, юридических лиц — на три-восемь миллионов рублей.
В пояснительной записке к проекту закона сказано, что он был разработан ради устранения правового пробела — ответственность за неудаление запрещенной информации до сих пор не была установлена.
Видео дня. Ивлеева подарила мужу часы по цене квартиры в Москве
Комментарии 22
Политика , Видео , Сергей Боярский , Александр Хинштейн , Госдума
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названы сроки полной вакцинации россиян от COVID-19
Названы сроки полной вакцинации россиян от COVID-19
Пропавшую 16-летнюю девушку нашли в скотомогильнике
Пропавшую 16-летнюю девушку нашли в скотомогильнике
Авербух строит новый особняк для Арзамасовой
Авербух строит новый особняк для Арзамасовой
В Баку протестующие ворвались в здание парламента
В Баку протестующие ворвались в здание парламента
Видео
Тверк депутата под «Хочу попу, как у Ким» попал на видео
00:55
Тверк депутата под «Хочу попу, как у Ким» попал на видео
Политика В мире
Опубликовано видео самой яркой за последние 7 лет кометы
00:35
Опубликовано видео самой яркой за последние 7 лет кометы
Наука и техника
Опубликовано видео задержания обнаженной окровавленной рэперши
01:57
Опубликовано видео задержания обнаженной окровавленной рэперши
Происшествия США
Закатившая скандал в метро беременная аниматор попала на видео
01:30
Закатившая скандал в метро беременная аниматор попала на видео
Происшествия
Полицейские изнасиловали россиянку и попали на видео
00:59
Полицейские изнасиловали россиянку и попали на видео
Происшествия
Появилось видео спасения тонущего подростка
04:32
Появилось видео спасения тонущего подростка
Происшествия
Инвалид покорил вершину горы и попал на видео
03:50
Инвалид покорил вершину горы и попал на видео
Общество
Опубликовано видео выписки испытателей вакцины
00:59
Опубликовано видео выписки испытателей вакцины
Общество
Торговавшие детьми врачи в Москве попали на видео
02:21
Торговавшие детьми врачи в Москве попали на видео
Происшествия
Пара занялась сексом на пляже в Сочи и попала на видео
01:30
Пара занялась сексом на пляже в Сочи и попала на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение